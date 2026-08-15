कार उलटल्यानंतर ट्रकला धडकली, चौघांचा जागीच मृत्यू; देवदर्शनाला निघालेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला, ५ जण गंभीर

मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवेवर रात्री उशिरा कार ट्रकला धडकून भीषण अपघात झाला. या अपघातात तीन महिलांसह चार जणांचा मृत्यू झाला. सर्वजण एकाच कुटुंबातले असून झाबुआहून खाटू श्याम दर्शनाला निघाले होते. कारवरचं नियंत्रण सुटल्यानंतर कार उलटली आणि त्यानंतर ट्रकला धडकली. अपघातात चौघांचा मृत्यू झालाय, तर ५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मध्य प्रदेशातील रतलाम इथं हा अपघात झाला. अपघातातील जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय..खाटू श्यामच्या दर्शनासाठी कुटुंबिय निघालं असताना हा अपघात झाला. मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवेवर एक ट्रक समोर उभा होता. कार चालकाने ट्रकला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात उलटली आणि उभा असलेल्या ट्रकला धडकली. ही धडक इतकी भीषण होती की जागीच चौघांचा मृत्यू झाला..लावणीच्या नावावर अश्लीलतेला लगाम! सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी घ्यावं लागेल प्रमाणपत्र, त्यानंतरच परवानगी; सरकारचा मोठा निर्णय.कारमधील सर्वांना गंभीर दुखापत झाली आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी जखमींचा आक्रोश मन हेलावून टाकणारा होता. स्थानिकांच्या मदतीनं प्रशासनाने बचावकार्य राबवलं. कारमध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यात आलं. चौघांचा मृत्यू झाला होता. तर पाच जण गंभीर जखमी होते. जखमींमध्ये एका दहा वर्षांच्या चिमुकल्याचाही समावेश आहे..पोलिसांनी अपघाताची नोंद केली असून कारणाचा शोद घेतला जात आहे. प्राथमिक तपासात भरधाव वेग आणि रस्त्याकडेला उभा असलेल्या ट्रकला धडकेमुळे अपघात झाल्याचं म्हटलं जात आहे. ट्रक बंद पडल्यानं रस्त्याकडेला थांबवण्यात आला होता अशी माहिती समजते. दरम्यान, या अपघातामुळे पुन्हा एकदा एक्सप्रेस वेवर थांबलेल्या वाहनांमुळे सुरक्षेला निर्माण होणारा धोका आणि अपघाताबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.