मुख्यमंत्र्यांना दारू, अंडी-टोमॅटो देण्याचा प्रयत्न, भाजप नेत्याला घेतलं पोलिसांनी ताब्यात

पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. त्यातच भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या ताफ्यासमोर केलेल्या आंदोलनाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. बिट्टू हे हातात अंडी, टमाटर आणि दारूची बाटली घेऊन मुख्यमंत्री मान यांच्या ताफ्याच्या मार्गावर पोहोचले होते. मात्र, पोलिसांनी त्यांना तिथून ताब्यात घेतलं..मिळालेल्या माहितीनुसार, भगवंत मान पंजाब अॅग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटीमध्ये एका कार्यक्रमासाठी येणार होते. मुख्यमंत्री येण्यापूर्वीच बिट्टू आपल्या समर्थकांसह विद्यापीठाजवळ पोहोचले. त्यांच्या हातात अंडी, टमाटर आणि दारूची बाटली होती. याच वस्तू दाखवत त्यांनी मुख्यमंत्री मान यांच्यावर जोरदार टीका केली. बिट्टू म्हणाले की, भगवंत मान यांनी दारूचा आनंद घ्यावा आणि पंजाबची जबाबदारी आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे सोपवावी. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली..Mamata Banerjee: ममता बॅनर्जींच्या ताफ्यावर हल्ला; गाडीवर दगड, चिखल आणि चपला फेकल्या, 'चोर-चोर'च्या घोषणा.भाजपने आरोप केला आहे की, रवनीत बिट्टू यांच्या ताफ्यावर आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अंडी आणि टमाटर फेकले होते. बिट्टू यांनीही त्याच प्रकारे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बिट्टू यांनी आपण मुख्यमंत्री मान यांच्या ताफ्यावर प्रत्यक्ष अंडी किंवा टमाटर फेकले नसल्याचं सांगितलं. “मीही तसाच हल्ला करू शकलो असतो; पण भाजपचं राजकारण इतक्या खालच्या पातळीवर जाणार नाही,” असं त्यांनी म्हटलं. तसेच या आंदोलनासाठी आपल्यावर गुन्हा दाखल होणार असेल तर त्यांच्या ताफ्यावर अंडी आणि टमाटर फेकल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींवरही कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली..Premium|Trinamool Congress Crisis : सत्तांतरानंतर तृणमूल काँग्रेससमोर उभे राहिले अस्तित्वाचे संकट.यावेळी बोलतना, बिट्टू यांनी भाजपच्या ‘नशामुक्त पंजाब यात्रा’चा मुद्दाही उपस्थित केला. भाजपच्या कार्यक्रमांना आम आदमी पक्षाकडून विरोध केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये अडथळे निर्माण करू नयेत, असंही ते म्हणाले. दरम्यान, पोलिसांनी रवनीत सिंह बिट्टू यांना ताब्यात घेतल्याने पंजाबमधील भाजप आणि आम आदमी पक्षातील राजकीय संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.