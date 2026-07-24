मोदी मंत्रिमंडळात मोठा बदल! केंद्रीय राज्यमंत्र्याने दिला पदाचा राजीनामा, राष्ट्रपतींकडून तत्काळ मंजुरी, कारण काय?

रेल्वे आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तो तात्काळ प्रभावाने स्वीकारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. .रवनीत सिंह बिट्टू यांचा राज्यसभा सदस्य म्हणून कार्यकाळ २१ जून रोजी संपला होता. १८ जून रोजी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत भाजपने त्यांना पुन्हा उमेदवारी दिली नव्हती. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी केंद्रीय मंत्रिपद कायम ठेवले होते. अखेर शुक्रवारी त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला आहे..Modi Cabinet Expansion : मोदींच्या मंत्रिमंडळात लवकरच मोठा फेरबदल, अनेक मंत्र्यांना डच्चू; शिवसेना- टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांची लागणार वर्णी .माध्यमांतील वृत्तांनुसार, आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन भाजपाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्यावर पंजाबमध्ये पक्ष संघटना मजबूत करण्याची जबाबदारी सोपवली जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. मात्र, याबाबत पक्षाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी बिट्टू यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पत्र लिहून राज्यातील रखडलेल्या रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. या प्रकल्पांमुळे रेल्वे संपर्क सुधारेल, उद्योगांना चालना मिळेल, मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक अधिक सक्षम होईल, तसेच पंजाबच्या आर्थिक विकासालाही गती मिळेल, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले होते..PM Modi Cabinet: मोदी सरकारमधील अनेक मंत्री देणार राजीनामे? देशाच्या राजकारणात नेमकं काय घडतंय? मोठी माहिती समोर.केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांनंतरही जमीन अधिग्रहण, कायदेशीर मंजुरी आणि राज्य सरकारच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक रेल्वे प्रकल्प अडकून पडले आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.