देश

मोदी मंत्रिमंडळात मोठा बदल! केंद्रीय राज्यमंत्र्याने दिला पदाचा राजीनामा, राष्ट्रपतींकडून तत्काळ मंजुरी, कारण काय?

रवनीत सिंह बिट्टू यांचा राज्यसभा सदस्य म्हणून कार्यकाळ २१ जून रोजी संपला होता. १८ जून रोजी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत भाजपने त्यांना पुन्हा उमेदवारी दिली नव्हती.
Ravneet Singh Bittu Resigns

Ravneet Singh Bittu Resigns

esakal

Shubham Banubakode
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रेल्वे आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तो तात्काळ प्रभावाने स्वीकारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

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