Delhi Red Fort Blast: लाल किल्ल्याजवळ स्फोट : २,९०० किलो स्फोटके कुठून आली? काँग्रेसचा मोदी सरकारला सवाल

नवी दिल्ली : लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या भीषण स्फोटावरून विरोधक आक्रमक झाले असून, कडेकोट सुरक्षेचे सरकारचे दावे असताना फरिदाबादमध्ये २९०० किलो स्फोटके पोहोचली कशी, या अपयशाची जबाबदारी कोणाची अशी प्रश्नांची फैर प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने झाडली आहे. यावर चर्चेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे..काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख पवन खेडा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवरून सरकारवर टीकास्त्र सोडले. पवन खेडा म्हणाले, की ४८ तासांनंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाने लाल किल्ल्याजवळील हल्ला हा दहशतवादी कृत्य असल्याचे मान्य केले..अशा परिस्थितीत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. सर्वत्र करडी नजर असल्याचे गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल सांगत असतात. फरिदाबादमध्ये तब्बल २,९०० किलो स्फोटक सामग्री कशी पोहोचली?, असा सवाल पवन खेडा यांनी केला..पुलवामामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्यावेळीही प्रश्न उपस्थित झाला होता की आरडीएक्स देशात कसे पोचले, परंतु त्याचे उत्तर मिळालेले नाही. आता आता राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीपासून केवळ २० किलोमीटर अंतरावर २,९०० किलो स्फोटकांचा साठा पोहोचतो. .Delhi Red Fort Blast : दिल्लीतील स्फोट दहशतवादी हल्ला? जाणून घ्या आतापर्यंतचे पाच महत्त्वाचे अपेडट....लाल किल्ल्याजवळ स्फोट होऊन लोक मृत्युमुखी पडतात, अनेकजण जखमी होतात या अपयशाची जबाबदारी नेमकी कोणाची? अशी संतप्त विचारणा खेडा यांनी केली. सरकारने कठोर पावले उचलावीत, आम्ही सरकारसोबत आहोत, अशी ग्वाही खेडा यांनी दिली..