Delhi Red Fort Blast: लाल किल्ल्याजवळ स्फोट : २,९०० किलो स्फोटके कुठून आली? काँग्रेसचा मोदी सरकारला सवाल

Congress Slams Government Over Red Fort Blast: लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या भीषण स्फोटानंतर काँग्रेसने सुरक्षेतील त्रुटींवर सरकारला जबाबदार धरत कठोर प्रश्न उपस्थित केले. २,९०० किलो स्फोटक फरिदाबादपर्यंत कसे पोहोचले, यावरून विरोधक आक्रमक.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या भीषण स्फोटावरून विरोधक आक्रमक झाले असून, कडेकोट सुरक्षेचे सरकारचे दावे असताना फरिदाबादमध्ये २९०० किलो स्फोटके पोहोचली कशी, या अपयशाची जबाबदारी कोणाची अशी प्रश्नांची फैर प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने झाडली आहे. यावर चर्चेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.

