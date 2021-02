लाल किल्ला हिंसाचार : दिल्ली पोलिसांनी जारी केले 20 जणांचे फोटो

नवी दिल्ली - लाल किल्ल्यावर प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या गोंधळाप्रकरणी दिल्ली पोलिस आक्रमक झाले आहेत. पोलिसांनी पुन्हा एकदा संशयित आरोपींचे फोटो प्रसिद्ध केले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी 26 जानेवारीला लाल किल्ल्यावर हिंसाचारात सहभागी असल्या प्रकरणी आणखी 20 लोकांचे फोटो प्रसारीत केले आहेत. तसंच त्यांची ओळख पटवण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. याआधी दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेनं 26 जानेवारीला झालेल्या दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी 12 जणांचे फोटो जारी केले होते.

फोटो प्रसारीत करण्यात आलेल्यांवर लाल किल्ल्यावर झालेल्या हिंसाचारावेळी पोलिसांवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. याआधी दिल्ली पोलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव यांनी 26 जानेवारीला हिंसाचाराशी संबंधित एक हजार व्हिडिओ मिळाल्याचे सांगितले होते. पोलिस याप्रकरणी अनेक आरोपींना ताब्यात घेत आहे.

Delhi Police release photos of 20 more people who were allegedly involved in the violence at Red Fort on January 26.

(Photo source: Delhi Police) pic.twitter.com/YYJkoHaGl9

