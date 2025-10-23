देश

रीलसाठी तोंडात पेटवले 8 सुतळी बॉम्ब, 7 नीट फुटले पण शेवटच्या बॉम्बचा तोंडात स्फोट, जबडा तुटून बाहेर

रील बनवण्यासाठी जीव धोक्यात घालून सुतळी बॉम्ब तोंडात पेटवण्याचा प्रयत्न करणं तरुणाला महागात पडलंय. ७ बॉम्ब तोंडात पेटवल्यानंतर एक बॉम्ब तोंडातच फुटल्यानं जबडा तुटल्यानं तरुण गंभीर जखमी झाला आहे.
Youth Injured While Lighting Sutli Bombs in Mouth for Reel Explosion in Face Leaves Him Critical

सोशल मीडियावर रीलच्या नादात जीव गमावल्याच्या अनेक घटना आतापर्यंत घडल्या आहेत. गेल्या दोन दिवसात ट्रेन समोर उभा राहून रीर करत असताना एका मुलाचा मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडलीय. यातच आता एका तरुणानं प्रसिद्ध होण्यासाठी दिवाळीत चक्क तोंडात सुतळी बॉम्ब ठेवून पेटवण्याचा प्रयत्न केला. सात सुतळीबॉम्ब त्याने तोंडात पेटवून फोडले. पणआठवा सुतळी बॉम्ब फुटल्यानंतर त्याचा जबडा तुटून पडला आहे. आता त्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. मध्य प्रदेशातील झाबुआ इथं ही घटना घडलीय.

