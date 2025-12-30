Rehan Vadra : अवीवा बेग होणार प्रियांका गांधींची सून, मुलगा रेहान करतो काय?

काँग्रेस नेत्या आणि खासदार प्रियांका गांधी यांचा मुलगा रेहानचा साखरपुडा त्याची गर्लफ्रेंड अवीवा बेग हिच्याशी झाल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. प्रियांका गांधी आणि रॉबर्ट वाड्रा यांचा मुलगा रेहानच्या साखरपुड्याबाबत कुटुंबियांकडून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. रेहानच्या साखरपुड्याला दोन्ही कुटुंबीतील मोजकेच लोक उपस्थित होते. साखरपुड्यावर अद्याप कुणी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दोघांच्या लग्नाची तारीख अद्याप ठरलेली नाही. रेहानची होणारी पत्नी अवीवा बेग हिचं कुटुंबीय दिल्लीत राहते..रेहान वाड्रा आणि अवीवा बेग गेल्या ७ वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत. रेहाननं नुकतंच अवीवाला लग्नासाठी प्रपोज केलं होतं. त्यांच्या लग्नाला दोघांच्याही कुटुंबियांनी परवानगी दिली. त्यानंतरच अत्यंत मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत दोघांचा साखरपुडा करण्यात आला..बेस्ट अपघातातील मृतांची ओळख पटली, २५ ते ५० वर्षीय तीन महिलांचा समावेश; ९ जणांवर उपचार सुरू.रेहान हा इन्स्टॉलेशन आणि व्हिज्युअल आर्टिस्ट आहे. डार्क परसेप्शन नावानं त्यानं प्रदर्शनाचं आयोजन केलं होतं. त्याला नेचर फोटोग्राफीसह फिरण्याची आवड आहे. कला आणि फोटोग्राफीत रस असलेला रेहान राजकारण आणि प्रसिद्धीपासून दूर राहतो..व्हिज्युअल आर्टिस्ट म्हणून काम करणाऱ्या रेहानचं सुरुवातीचं शिक्षण दिल्लीत झालं. त्यानंतर पुढे डेहराडून आणि लंडनमध्ये पुढचं शिक्षण घेतलं आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये फारसा न दिसणारा रेहान राजकीय व्यासपीठावर दिसणार का? राजकारणात उतरणार का? हे मात्र अद्याप स्पष्ट नाहीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.