देश

Rehan Vadra : अवीवा बेग होणार प्रियांका गांधींची सून, मुलगा रेहान करतो काय?

Rehan Vadra aviva baig प्रियांका गांधी वाड्रा आणि रॉबर्ट वाड्रा यांचा मुलगा रेहानचा दिल्लीतील अवीवा बेग हिच्याशी साखरपुडा झालाय. अद्याप यावर दोन्ही कुटुंबियांकडून काही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
Priyanka Gandhi Son Rehan Vadra Engagement News

Priyanka Gandhi Son Rehan Vadra Engagement News

Esakal

सूरज यादव
Updated on

काँग्रेस नेत्या आणि खासदार प्रियांका गांधी यांचा मुलगा रेहानचा साखरपुडा त्याची गर्लफ्रेंड अवीवा बेग हिच्याशी झाल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. प्रियांका गांधी आणि रॉबर्ट वाड्रा यांचा मुलगा रेहानच्या साखरपुड्याबाबत कुटुंबियांकडून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. रेहानच्या साखरपुड्याला दोन्ही कुटुंबीतील मोजकेच लोक उपस्थित होते. साखरपुड्यावर अद्याप कुणी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दोघांच्या लग्नाची तारीख अद्याप ठरलेली नाही. रेहानची होणारी पत्नी अवीवा बेग हिचं कुटुंबीय दिल्लीत राहते.

Loading content, please wait...
Congress
Sonia Gandhi
Priyanka Gandhi
Priyanka Gandhi Vadra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com