Kashi Annapurna Temple : देशातील पहिले मंदिर! काशीच्या अन्नपूर्णा मंदिरात आता १ वर्षापर्यंतच्या बाळांनाही मिळणार खास 'दूध' प्रसाद!

काशी : धर्मनगरी काशीमध्ये माँ अन्नपूर्णा मंदिराने एक ऐतिहासिक आणि अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. हे मंदिर आता देशातील पहिले असे मंदिर बनले आहे, जिथे ० ते १ वर्षापर्यंतच्या लहान मुलांना देखील विशेष प्रसाद वाटला जात आहे. मंदिराचे महंत शंकर पुरी महाराज यांनी ही नवी परंपरा सुरू केली आहे. यानुसार, नवजात आणि लहान मुलांना प्रसाद म्हणून 'गीर गाईचे ताजे दूध' वितरित केले जात आहे..माँ अन्नपूर्णा मंदिराची नवीन पहलबाल भक्तांना भुकेमुळे होणारा त्रास दूर करण्याचा प्रयत्न माँ अन्नपूर्णा मंदिराकडून करण्यात आला आहे. दर्शन घेताना लहान मुलांना भुकेमुळे होणारी बेचैनी आणि रडण्याची समस्या लक्षात घेऊन ही अनोखी व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. महंत शंकर पुरी महाराज म्हणाले की, "काशीमध्ये आलेला कोणीही उपाशी राहू नये, याच भावनेतून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे." मंदिराच्या आश्रमातील उत्कृष्ट गीर गाईचे दूध सकाळ-संध्याकाळ वितरित केले जात आहे..UP Pension Bill: यूपीत आता 'या' कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही पेन्शन; हिवाळी अधिवेशनात बिल आणणार योगी सरकार.पालकांची चिंता दूरया उपक्रमाने लहान बालकांसाठी प्रसादाची सोय झाली आहे. आता बालकांचे आई-वडील देखील लांब रांगेत बराच वेळ उभे राहून दर्शन घेताना अस्वस्थ होणार नाहीत. दररोज जवळपास १०० हून अधिक भाविक आपल्या मुलांसाठी हा दुधाचा प्रसाद घेण्यासाठी मंदिरात पोहोचत आहेत. लहान मुलांच्या पालकांनी मंदिर प्रशासनाच्या या संवेदनशील आणि अनोख्या उपक्रमाची खूप प्रशंसा केली आहे..माँ अन्नपूर्णा मंदिराचे महत्त्वमाँ अन्नपूर्णा मंदिर बाबा विश्वनाथ मंदिरापासून अगदी जवळ आहे. या मंदिरात माँ अन्नपूर्णाची मूर्ती स्थापित आहे. दररोज माँ अन्नपूर्णाची विधिवत पूजा केल्यास जीवनात अन्नाची कमतरता भासत नाही, अशी श्रद्धा आहे. याच मंदिरात अन्नपूर्णा रसोई आहे, जिथे दररोज येणाऱ्या भक्तांना प्रसाद म्हणून भोजन दिले जाते. मंदिराचे महंत शंकर पुरी यांनी सांगितले की, माँ अन्नपूर्णा यांचे हे मंदिर देशातील एकमेव मंदिर आहे, जे श्री यंत्राच्या आकारात बांधले गेले आहे. श्री यंत्रावर विराजमान माता अन्नपूर्णा आपल्या भक्तांवर असीम कृपा करतात आणि त्यांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण करतात..