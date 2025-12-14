देश

Kashi Annapurna Temple : देशातील पहिले मंदिर! काशीच्या अन्नपूर्णा मंदिरात आता १ वर्षापर्यंतच्या बाळांनाही मिळणार खास 'दूध' प्रसाद!

Annapurna Devi : काशीच्या माँ अन्नपूर्णा मंदिराने देशातील पहिल्यांदाच ० ते १ वर्षांपर्यंतच्या बाळांसाठी गीर गाईच्या दुधाचा खास प्रसाद सुरू केला आहे.
काशी : धर्मनगरी काशीमध्ये माँ अन्नपूर्णा मंदिराने एक ऐतिहासिक आणि अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. हे मंदिर आता देशातील पहिले असे मंदिर बनले आहे, जिथे ० ते १ वर्षापर्यंतच्या लहान मुलांना देखील विशेष प्रसाद वाटला जात आहे. मंदिराचे महंत शंकर पुरी महाराज यांनी ही नवी परंपरा सुरू केली आहे. यानुसार, नवजात आणि लहान मुलांना प्रसाद म्हणून 'गीर गाईचे ताजे दूध' वितरित केले जात आहे.

