प्लाझ्मानंतर रेमडेसिव्हिरच्या वापरावर बंदी?

नवी दिल्ली : भारतात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने (Corona second wave) थैमान घातले असून तिसरी लाट येण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. आतापर्यंत कोरोनावर कोणतेही खात्रीलायक औषध सापडले नसल्याने या महामारीला रोखायचं कसं हेच आव्हान सर्वांपुढे आहे. सोशल डिस्टन्सिंग, लॉकडाऊन, लसीकरण हेच उपाय सध्यातरी दिसत आहेत. कोरोनावरील उपचारातून प्लाझ्मा थेरपीला (Plasma Therapy) काही दिवसांपूर्वी हटविण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर आणखी एक बातमी समोर आली आहे. (Remdesivir may be dropped soon as there is no proof of its effectiveness in treating COVID-19 patients says Dr Rana)

हेही वाचा: 'कोरोना झालेल्यांना 9 महिन्यांनी लस द्यावी'

कोरोना रुग्णांवरील उपचारामध्ये प्रामुख्याने वापरले जाणारे रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या वापरावर बंदी येण्याची शक्यता आहे. सर गंगाराम हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. डी. एस. राणा म्हणाले की, कोरोना उपचारांच्या नियमावलीमधून रेमडेसिव्हिरला काढून टाकले जात आहे. कोरोना रुग्णांवर करण्यात येणाऱ्या उपचारांमध्ये रेमडेसिव्हिर प्रभावी ठरत असल्याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे सापडलेले नाहीत. कोरोना महामारीच्या काळात रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात झाला होता. बेकायदेशीररित्या हे इंजेक्शन ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीला विकले जात होते.

हेही वाचा: ‘ब्रँड मोदी’साठी केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल होऊ शकतात

गेल्या काही दिवसांपूर्वी प्लाझ्मा थेरपी कोरोना उपचार नियमावलीतून वगळण्यात आली होती. प्लाझ्मा थेरपीमध्ये कोरोनामुक्त झालेल्या व्यक्तीकडून प्रतिपिंडे घेऊन ती कोरोना रुग्णाला देण्यात येत होती. पण प्लाझ्मा दिल्यानंतरही कोरोना रुग्णांमध्ये कोणतेही बदल होत नसल्याचे गेल्या एक वर्षाच्या आकडेवारीतून दिसून आले. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्लाझ्मा सहज उपलब्ध होत नाही. वैज्ञानिक आधारावर प्लाझ्मा थेरपी सुरू करण्यात आली होती. पण कोरोना उपचार नियमावली भिन्न तथ्यांचा आधारे तयार केली आहे. त्यामुळे प्लाझ्मा थेरपीला वगळण्यात आल्याचे डॉ. राणा यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, कोविडच्या उपचारांसाठी उपलब्ध असलेल्या औषधांचा विचार करता रेमडेसिव्हिर प्रभावी ठरत असल्याबाबत कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. त्यामुळे अशा औषधांचा वापर करणे टाळणे आवश्यक आहे.

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.