Republic Day 2024: प्रियंका पवार ATS ची स्पेशल ऑपरेशन कमांडो कशी बनली? मंत्र्याने सांगितला खास किस्सा

नवी दिल्ली- उत्तर प्रदेशात दहशतवाद्यांविरोधात लढण्यासाठी स्पेशल पोलीस ऑपरेशन टीमची (SPOT) कमांडो यूनिट स्थापन करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे महिलांना देखील या टीममध्ये स्थान देण्यात आले आहे. महिला कमांडो टीममध्ये सहभागी होण्याचा एक खूप चांगला किस्सा आहे. उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री असीम अरुण यांनी महिला कमांडो प्रियंका पवारचे तोंडभरुन कौतुक केलंय.

प्रियंका पवार या यूपी सरकारच्या स्पेशल पोलीस ऑपरेशन टीमच्या महिला कमांडो आहेत. त्यांचा कमांडो बनण्याचा किस्सा अत्यंत रंजक आहे. मंत्री असीम अरुण यांनी हा किस्सा सांगितला आहे. त्यांनी फेसबुक पोस्ट करत यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. (Republic Day 2024 How UP Priyanka Pawar became a Special Operations Commando of ATS The minister told a special story)