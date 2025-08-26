देश

Amit Shah: अमित शहांच्या वक्तव्यावर माजी न्यायाधीशांची टीका; ‘दुर्दैवी’ ठरवून सभ्य राजकीय प्रचाराची गरज अधोरेखित

India Politics: गृहमंत्री अमित शहा यांच्या बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यावरील वक्तव्यावर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील १८ निवृत्त न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. या टिप्पणीला त्यांनी ‘दुर्दैवी’ म्हणत उपराष्ट्रपतिपद निवडणुकीतील प्रचार सभ्यतेने व्हावा, असे आवाहन केले.
Amit Shah
Amit Shahsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : ‘इंडिया’ आघाडीचे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्याविषयी गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या वक्तव्यावर निवृत्त न्यायाधीशांनी टीका केली आहे.

Loading content, please wait...
political
Amit Shah
Amit Shah statements
Judicial criticism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com