Amit Shah: अमित शहांच्या वक्तव्यावर माजी न्यायाधीशांची टीका; ‘दुर्दैवी’ ठरवून सभ्य राजकीय प्रचाराची गरज अधोरेखित

नवी दिल्ली : 'इंडिया' आघाडीचे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्याविषयी गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या वक्तव्यावर निवृत्त न्यायाधीशांनी टीका केली आहे. .शहा यांनी रेड्डी यांच्यावर नक्षलवादाला पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला आहे. सलवा जुडूमबाबत रेड्डी यांनी दिलेल्या निकालामुळे नक्षलवादाला पाठिंबा मिळाल्याचे शहा यांनी म्हटले होते. या टिप्पणीला माजी न्यायाधीशांनी 'दुर्दैवी' असे म्हटले आहे. 'उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचा आदर करणे शहाणपणाचे ठरेल,' असेही ते म्हणाले. .निवृत्त १८ न्यायाधीशांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. कुरियन जोसेफ, मदन बी. लोकूर आणि जे. चेलमेश्वर, न्या. ए. के. पटनायक, न्या. अभय ओक, न्या. गोपाल गौडा आदींचा समावेश आहे. उपराष्ट्रपतिपदासाठीची निवडणूक प्रचार मोहीम वैचारिक असू शकते; परंतु ती सभ्यतेने आणि सन्मानाने सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. कोणत्याही उमेदवाराच्या तथाकथित विचारधारेवर टीका करणे टाळले पाहिजे, असेही या न्यायाधीशांनी म्हटले आहे..निवेदनात काय?निवृत्त न्यायाधीशांच्या गटाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, उच्च राजकीय पदावरील व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला, तर त्याचा न्यायाधीशांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते. .S Jaishankar Russia Visit : आता एस जयशंकरही रशियाला जाणार; भारत-अमेरिका 'ट्रेड्र वॉर'मुळे दौऱ्याला विशेष महत्त्व! .गेल्या चार दिवसांत अमित शहा यांनी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी आणि त्यांच्या सलवा जुडूम यांच्यावरील निकालाबद्दल दोन विधाने केली आहेत. अमित शहा यांच्या वक्तव्याबाबत रेड्डी यांनी मतप्रदर्शन केले आहे. ''मला गृहमंत्र्यांशी या मुद्यांवर चर्चा करायची नाही. हा माझा निर्णय नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. जर अमित शहांनी संपूर्ण निकाल वाचला असता तर त्यांनी हे भाष्य केले नसते,'' असे रेड्डी म्हणाले.