Highway Parking Rule: महत्त्वाची बातमी! महामार्गावरील पार्किंग नियमांमध्ये मोठे बदल; वाहनांसाठी नवीन दर निश्चित

दिल्ली-डेहराडून राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी एक मोठा दिलासा आणि बदल घडवून आणण्याची बातमी आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महामार्गावरील प्रस्तावित पार्किंग व्यवस्थेसाठी नियम आणि शुल्कात सुधारणा लागू केल्या आहेत. यामागील उद्देश अराजक पार्किंग, वाहतूक कोंडी आणि अपघात रोखणे आहे, तसेच प्रवाशांना आणि वाहतूक संस्थांना चांगल्या सुविधा देणे आहे. .एनएचएआयचे अधिकारी अरविंद कुमार यांनी सांगितले की, या नवीन प्रणालीमुळे विशेषतः गांधी नगर मार्केट, गीता कॉलनी, माजी जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय आणि ट्रकमुळे उड्डाणपुलांच्या खाली आणि बाजूला होणारी वाहतूक कोंडी कमी होईल. एनएचएआयची उपकंपनी असलेल्या नॅशनल हायवे लॉजिस्टिक्स मॅनेजमेंट लिमिटेडने दिल्ली-डेहराडून महामार्गाच्या उंच भागांवर, उड्डाणपुलाखालील सेवा रस्ते आणि निवडक रिकाम्या जागांवर व्यवस्थित पार्किंग जागा विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे..या ठिकाणी १,००० हून अधिक वाहनांसाठी पार्किंग क्षमता विकसित करण्यासाठी एजन्सींकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. नवीन प्रणाली अंतर्गत, केवळ कार आणि दुचाकीच नाही तर बस आणि ट्रक देखील नियुक्त केलेल्या पार्किंग जागांवर पार्क करू शकतील. तासाभराच्या शुल्काऐवजी मासिक पास प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. ज्यामुळे दररोज महामार्ग वापरणाऱ्या चालकांना दिलासा मिळाला आहे. .एनएचएआय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, गेल्या वर्षी ही योजना पूर्णपणे अंमलात आणली गेली नव्हती कारण शुल्क आणि अटी खूप कडक होत्या. या वर्षी, एजन्सींना आकर्षित करण्यासाठी आणि कामकाज सोपे करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सुधारित नियमांनुसार, महामार्गावरील पार्किंगसाठी नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत. खाजगी वाहने, दुचाकी आणि कारसाठी, ० ते २ तासांसाठी पार्किंग शुल्क अनुक्रमे ₹१० आणि ₹२० निश्चित करण्यात आले आहे. २ ते ५ तासांसाठी, दुचाकींसाठी ₹५० आणि कारसाठी ₹१०० आकारले जातील. .५ ते १० तासांसाठी, दुचाकींसाठी ₹१०० आणि कारसाठी ₹२०० पार्किंग शुल्क आकारले जाईल. १० ते २४ तासांसाठी, दुचाकींसाठी ₹२०० आणि कारसाठी ₹३०० आकारले जातील. मासिक पास दर दुचाकींसाठी ₹६०० आणि कारसाठी ₹१२०० निश्चित करण्यात आला आहे. ऑटो, टेम्पो, बस आणि ट्रक यांसारख्या व्यावसायिक वाहनांसाठी, ० ते २ तासांसाठी पार्किंग शुल्क ₹६० असेल. २ ते ५ तासांसाठी ₹९०, ५ ते १० तासांसाठी ₹२०० आणि १० ते २४ तासांसाठी ₹३०० शुल्क असेल. व्यावसायिक वाहनांसाठी मासिक पास दर बस आणि ट्रकसाठी ₹६,००० आणि मोठ्या व्यावसायिक वाहनांसाठी ₹९,९०० आहे..नवीन पार्किंग व्यवस्थेसोबतच देखरेखही कडक केली जात आहे. दिल्ली महानगरपालिका आणि वाहतूक पोलिसांचे पथक महामार्ग आणि आसपासच्या परिसरात बेकायदेशीर पार्किंग अतिक्रमणे आणि नियमांचे उल्लंघन यावर संयुक्तपणे लक्ष ठेवतील. अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की या संपूर्ण योजनेचा उद्देश केवळ शुल्क वसूल करणे नाही तर दिल्ली-डेहराडून महामार्ग वाहतूक कोंडीमुक्त, सुरक्षित आणि व्यवस्थित करणे आहे. भविष्यात, हे मॉडेल इतर राष्ट्रीय महामार्गांवरही लागू केले जाऊ शकते.