Ancient Temple Mystery : खोदकाम सुरू असताना अचानक बाहेर आले प्राचीन मूर्तींचे अवशेष; ऋषिकेशच्या 'या' मंदिराचा विस्मयकारक इतिहास समोर, मूर्ती नेमकी कोणाची?

Rishikesh Temple Discovery : ऋषिकेशमधील प्राचीन वीरभद्र महादेव मंदिर परिसरात चबुतरा बांधकामादरम्यान प्राचीन मूर्तींचे अवशेष सापडल्याची घटना समोर आली असून, या शोधामुळे परिसरात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या अवशेषांचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे..चबुतऱ्याच्या कामादरम्यान अवशेषांचा शोधऋषिकेश हे ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेले शहर आहे. येथील वीरभद्र महादेव मंदिराशेजारील पिंपळाच्या झाडाखाली असलेल्या छोट्या देवळाच्या चबुतऱ्याची स्थिती अत्यंत जीर्ण झाली होती. त्यामुळे एका भाविकाने त्याच्या नूतनीकरणाचे काम हाती घेतले. कामासाठी मजूर नेमून खोदकाम सुरू करण्यात आले..खोदकाम सुरू असताना जमिनीतून दगडी शिळांवर कोरलेल्या प्राचीन मूर्तींचे तुकडे बाहेर येऊ लागले. या मूर्ती १२ व्या किंवा १३ व्या शतकातील असाव्यात, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ही माहिती परिसरात वेगाने पसरताच भाविकांनी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी धाव घेतली..ASI पथक घटनास्थळीया घटनेची माहिती मिळताच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) चे डेहराडून येथील पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. अधिकाऱ्यांनी सापडलेल्या अवशेषांचे छायाचित्रण (फोटो) करून त्यांची सविस्तर माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली..संरक्षित क्षेत्रात बांधकामास बंदीASI च्या माहितीनुसार, वीरभद्र महादेव मंदिराचा परिसर हा ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मंदिराच्या ३०० मीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन किंवा बांधकाम करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. यापूर्वीही मंदिरासमोरील उत्खननात प्राचीन मंदिरांचे अवशेष, शिल्पकलेचे नमुने आणि मूर्तींचे तुकडे सापडले होते. त्यामुळे हा परिसर 'संरक्षित क्षेत्र' म्हणून घोषित करण्यात आला असून, काही भाग संग्रहालय स्वरूपात विकसित करण्यात आला आहे..ASI अधिकारी काय म्हणाले?ASI चे सहाय्यक अधीक्षक डॉ. एम.सी. जोशी यांनी सांगितले की, सापडलेल्या दगडी शिळा आणि मूर्तींचे अवशेष मंदिर परिसरातच सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात येतील, जेणेकरून पर्यटक आणि भाविकांना या ऐतिहासिक वारशाची माहिती मिळेल. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम सुरू करणाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, या प्रकरणी पुढील कारवाई सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.