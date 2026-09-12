Gwalior Road Development : रस्ता बांधून पुन्हा खोदला तर बिल रोखणार; सरकारने ठेकेदारांना भरला दम, 'एक रुपयाही मिळणार नाही'

मध्य प्रदेश : पावसाळ्यात रस्त्यांची होणारी दुरवस्था आणि ठिकठिकाणी साचणाऱ्या पाण्यामुळे त्रस्त असलेल्या ग्वाल्हेरकरांना आता दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या ‘द्वारका नगरी योजने’ अंतर्गत ग्वाल्हेर शहरासाठी २८६.९१ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यातील १५५ कोटी रुपयांच्या निधीतून २८ प्रमुख रस्त्यांचा कायापालट केला जाणार आहे.या कामात केवळ रस्त्यावर डांबराचा थर टाकण्याऐवजी रस्ते सुरक्षा, पाण्याचा निचरा, मलनिस्सारण आणि वाहतूक व्यवस्थापन यांचा एकत्रित विचार केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे रस्ता तयार केल्यानंतर पुन्हा सीवर, पाणीपुरवठा किंवा इतर कामांसाठी खोदाई होऊ नये, यासाठी ठेकेदारांवर कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत..रस्त्यांसोबत ड्रेनेजचीही कामेनगरीय प्रशासन आणि विकास विभागाचे प्रमुख अभियंता प्रदीप एस. मिश्रा यांनी ग्वाल्हेर महापालिकेकडून मंजूर कामांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) मागवले आहेत. महापालिका आयुक्त अभिषेक चौधरी यांच्या माहितीनुसार, योजनेला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतर कामांना सुरुवात करण्याची तयारी आहे.नवीन रस्त्याचे काम करण्यापूर्वी संबंधित भागातील सीवर, पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइन आणि नाल्यांची कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. त्यानंतरच रस्त्याचे काम केले जाईल. त्यामुळे रस्ता तयार झाल्यानंतर काही दिवसांत पुन्हा खोदाई करण्याची वेळ येऊ नये, यावर भर देण्यात आला आहे.केवळ डांबरीकरण करून काम पूर्ण झाल्याचे दाखवणाऱ्या ठेकेदारांचे बिल रोखले जाऊ शकते. रस्ते सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्थापन आणि पाण्याचा निचरा यांसह सर्व आवश्यक कामे पूर्ण झाल्यानंतरच देयक मंजूर केले जाणार आहे..२८६.९१ कोटींचा विकास आराखडाया आराखड्यात २८ प्रमुख रस्त्यांच्या कामांसाठी १५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय नाले, सीवर आणि एसटीपीसाठी ११३.१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.पूर्व मतदारसंघातील १४ रस्तेग्वाल्हेर पूर्व विधानसभा मतदारसंघात सर्वाधिक १४ रस्त्यांची कामे प्रस्तावित आहेत. एसपी ऑफिस ते सिल्व्हर स्टेट चौक, मानसिंग चौक, टायगर चौक ते दाने बाबा चौक, दाने बाबा ते मुक्तिधाम श्रीराम वाटिका, सिंधिया स्टॅच्यू ते टायगर चौक यांसह विविध रस्त्यांचा यात समावेश आहे.मंडी मागील गेट ते आस्तिकदेव नगर चौक, दंडोतिया मार्केट ते बीपी सिटी, बीपी सिटी ते जडेरूआ धरण, ब्लू लोटस मुख्य गेट ते पाण्याची टाकी तसेच भिंड रोड परिसरातील गंगा बिहार आणि जडेरूआ विस्तारातील जोडरस्त्यांचाही विकास केला जाणार आहे..ग्वाल्हेर विधानसभा क्षेत्रात आठ रस्तेग्वाल्हेर विधानसभा क्षेत्रातील हजीरा चौक ते बिर्ला नगर पूल या सुमारे ११०० मीटर रस्त्यासाठी ११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय हजीरा चौक ते चार शहर का नाका, पप्पू राय जिम ते सरमन पुलिया, तानसेन नगर एलआयसी पुलिया ते रमटापुरा, लढेडी सती बिहार ते जलालपूर चौक आदी रस्त्यांचा विकास केला जाणार आहे.दक्षिण मतदारसंघातील सहा रस्तेग्वाल्हेर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातही सहा प्रमुख रस्त्यांचा समावेश आहे. कंपू पोलिस ठाणे ते गुडा गुडी का नाका, हेमू कॉलनी चौक ते खासगी चौक, जनहित शाळा ते १२ बिघा पुलिया, माधौगंज पोलिस ठाणे ते हेमसिंह परेड, महाराज बाडा ते सराफा बाजार आणि गश्त का ताजिया तसेच लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम मुख्य रस्त्याची कामे प्रस्तावित आहेत.या कामांमुळे ग्वाल्हेर शहरातील प्रमुख मार्गांची स्थिती सुधारण्याबरोबरच पावसाळ्यातील पाणी साचण्याची समस्या कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.