Road Making: डांबरामध्ये आता सोयाबीन तेल अन् टायरचे तुकडे! या युनिव्हर्सिटीने लावला शोध, रस्ते बांधणी स्वस्तात

जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, आयआयटी-बीएचयूच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाने रस्ते बांधणीसाठी स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक पर्याय विकसित केला आहे. संशोधकांनी डांबरामध्ये सोया पिच तेल आणि वापरात नसलेल्या टायरची भुकटी मिसळून अधिक टिकाऊ रस्ते तयार करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले असून, त्यासाठी पेटंटचा अर्जही दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आला आहे..सोया पिच तेलाचा डांबरात वापरआयआयटी-बीएचयूचे प्रा. डॉ. अंकित गुप्ता यांनी सांगितले की, सोयाबीन प्रक्रियेदरम्यान तयार होणारे सोया पिच तेल हे उपउत्पादन आतापर्यंत बहुतांश वेळा टाकाऊ मानले जात होते. या पदार्थाचा उपयोग डांबरामध्ये करून पर्यायी जैव-आधारित बंधक (बायो-बाइंडर) तयार करण्यात आला आहे.संशोधकांनी VG-30 दर्जाच्या डांबरामध्ये १५ टक्के सोया पिच तेल आणि टायरची भुकटी मिसळून यशस्वी प्रयोग केला. या मिश्रणामुळे रस्ते बांधणीच्या खर्चात सुमारे ५ ते ६ टक्क्यांची बचत होऊ शकते, असे संशोधनात आढळून आले आहे..इंधनाची बचत, रस्त्यांचे आयुष्य वाढणारया नव्या मिश्रणाचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे ते कमी तापमानात वापरता येते.पारंपरिक डांबर वापरताना ते १६० ते १७० अंश सेल्सिअस तापमानापर्यंत गरम करावे लागते. मात्र, या नव्या जैव-आधारित मिश्रणासाठी १४० ते १५० अंश सेल्सिअस तापमान पुरेसे ठरते. त्यामुळे इंधनाची बचत होते आणि कार्बन उत्सर्जनही कमी होते.याशिवाय, या मिश्रणामुळे रस्त्यांची लवचिकता वाढते. परिणामी, रस्त्यांवर भेगा पडण्याचे प्रमाण कमी होऊन त्यांचे आयुष्य वाढण्यास मदत होते..ग्रामीण रस्त्यांसाठी अधिक उपयुक्तडॉ. अंकित गुप्ता यांच्या मते, तेलामुळे डांबर काही प्रमाणात मऊ होत असल्याने सध्या हे तंत्रज्ञान अतिजड वाहतुकीच्या महामार्गांसाठी पूर्णपणे उपयुक्त ठरत नाही. मात्र, ग्रामीण रस्ते, कमी वाहतुकीचे मार्ग आणि थंड हवामान असलेल्या भागांसाठी हा प्रभावी आणि किफायतशीर पर्याय ठरू शकतो.भविष्यात जड वाहतुकीच्या रस्त्यांवरही हे तंत्रज्ञान वापरता यावे, यासाठी पुढील संशोधन सुरू आहे..शाश्वत रस्ते बांधणीवर भरआयआयटी-बीएचयूमध्ये सध्या शाश्वत रस्ते बांधणी, प्रगत रस्तारचना आणि रस्ता सुरक्षा या विषयांवर संशोधन सुरू आहे. यासाठी संस्थेने बिटुमेन फोरमसोबत सामंजस्य करारही केला आहे. या संशोधनामुळे देशाचे डांबरासाठी कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होण्यासोबतच पर्यावरणपूरक रस्ते बांधणीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..डांबर म्हणजे काय?डांबर हा कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरण प्रक्रियेत शेवटी उरणारा काळा, घट्ट आणि चिकट पदार्थ असतो. रस्ते बांधताना तो खडी आणि वाळूला एकत्र बांधून ठेवणारे बंधक म्हणून वापरला जातो. नव्या संशोधनामुळे या डांबराचा काही भाग सोया पिच तेलासारख्या जैव-आधारित पदार्थाने बदलण्याचा मार्ग खुला झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.