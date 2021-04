प्रियांका गांधी होम क्वारंटाइन; रॉबर्ट वाड्रांना कोरोनाची लागण

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे जावई आणि प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा हे कोरोना संक्रमित झाले आहेत. रॉबर्ट वाड्रा यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहलंय की, मित्रांनो, दुर्भाग्याने मी कुणा कोरोना संक्रमिताच्या संपर्कात आलो आहे आणि मी देखील कोरोना संक्रमित झालो आहे. मी आतापर्यंत तरी कोरोना असिम्टमॅटीक (लक्षणे नसलेला) आहे. कोरोना गाईडलाईन्सनुसार प्रियंका आणि मी स्वत:ला आयसोलेट करत आहोत. मात्र, प्रियंका कोरोना निगेटीव्ह आहे.

