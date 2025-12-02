RP Singh Meets CM Yogi Adityanath: क्रिकेटर आरपी सिंहने घेतली का घेतली सीएम योगींची भेट ? हे आहे स्पेशल कारण

भारतीय क्रिकेट संघातील माजी वेगवान गोलंदाज आणि स्टार खेळाडू रुद्र प्रताप सिंह उर्फ आरपी सिंह यांनी सोमवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली. या भेटीचे फोटो आरपी सिंह यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरही पोस्ट केले आहेत..वास्तविक, आरपी सिंह त्यांच्या मूळ गावी श्रीमद्भागवत कथेचे भव्य आयोजन करत आहेत. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी क्रिकेटरने सीएम योगींना आदराने आमंत्रित केले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही क्रिकेटरचे अत्यंत आपुलकीने स्वागत केले आणि कथेच्या यशस्वी आयोजनासाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या..आरपी सिंह यांनी दिली माहितीआरपी सिंह यांनी सोशल मीडिया 'एक्स' वर पोस्ट करून सीएम योगींशी झालेल्या भेटीची माहिती दिली. त्यांनी लिहिले, "आज लखनऊमध्ये प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी यांना श्रीमद्भागवत कथेसाठी ससम्मान आमंत्रित केले. यावेळी त्यांचे प्रेमाचे मार्गदर्शन मिळाले.".बाराबंकीत होत आहे आयोजनआरपी सिंह यांनी बाराबंकी जिल्ह्यातील हैदरगढ तहसीलच्या पूरे बला गावात श्रीमद्भागवत कथा महापुराणाचे आयोजन केले आहे. कोठी पोलीस स्टेशन परिसरातील या गावात कथेला २९ नोव्हेंबर रोजी सुरुवात झाली असून, हा धार्मिक सोहळा ५ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. कथावाचक सत्यम जी महाराज यांच्याद्वारे दररोज दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कथा वाचन केले जाते..CM Yogi Adityanath: सीएम योगी यांनी केले गुजरातचे कौतुक, 'ही तर सरदार पटेल आणि महात्मा गांधींची कर्मभूमी..’.आरपी सिंह यांनी याच कथेचे निमंत्रण पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ यांना दिले. त्यांच्या माहितीनुसार, श्रीमद्भागवत कथेची समाप्ती ६ डिसेंबर रोजी होणार आहे आणि पूर्णाहुतीच्या निमित्ताने त्याच दिवशी दुपारी २ वाजल्यापासून भंडारा (महाप्रसाद) आयोजित केला जाईल. सीएम योगींशी झालेल्या भेटीदरम्यान रमेश प्रताप सिंह देखील उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.