RP Singh Meets CM Yogi Adityanath: क्रिकेटर आरपी सिंहने घेतली का घेतली सीएम योगींची भेट ? हे आहे स्पेशल कारण

Uttar Pradesh News: क्रिकेटर आरपी सिंह यांनी श्रीमद्भागवत कथेच्या निमंत्रणासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची लखनऊमध्ये भेट घेतली. सीएम योगींनी त्यांचे मनापासून स्वागत करून धार्मिक कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा दिल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
भारतीय क्रिकेट संघातील माजी वेगवान गोलंदाज आणि स्टार खेळाडू रुद्र प्रताप सिंह उर्फ आरपी सिंह यांनी सोमवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली. या भेटीचे फोटो आरपी सिंह यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरही पोस्ट केले आहेत.

