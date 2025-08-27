Trump Tariffs: अमेरिकेच्या 'टॅरिफ'वर मोहन भागवत पहिल्यांदाच बोलले; म्हणाले, आम्ही असो वा नसो...

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अमेरिकेने भारतावर लागू केलेल्या ५० टक्के टॅरिफवर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. मोहन भागवत म्हणाले की, आपले आत्मनिर्भर असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या वक्तव्याचे समर्थन करत आरएसएस प्रमुखांनी, आपल्याला स्वदेशीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल.. असं म्हटलं..नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे बोलताना मोहन भागवत म्हणाले की, पर्यावरणासाठी तीन गोष्टींवर काम करावे लागेल- पाणी वाचवा, सिंगल यूज प्लास्टिक हटवा आणि झाडे लावा. सामाजिक समरसतेसाठी काम करावे लागेल. माणसाकडे पाहताना आपण जातीबद्दल विचार करतो, हे मनातून काढून टाकावे लागेल..Pune News : डेक्कन सह्याद्री रुग्णालयाला नोटीस; दांपत्य मृत्यू प्रकरणी आरोग्य विभागाची कारवाई.मंदिर, पाणी, स्मशान सर्वांसाठी आहेत: मोहन भागवतसरसंघचालक म्हणाले की, "मंदिर, पाणी, स्मशान सर्वांसाठी आहेत, त्यात कोणताही भेदभाव नसावा. आत्मनिर्भरता ही सर्व गोष्टींची गुरुकिल्ली आहे. आपला देश आत्मनिर्भर असला पाहिजे. आत्मनिर्भरतेसाठी स्वदेशीच्या वापराला प्राधान्य द्या. देशाच्या धोरणात आंतरराष्ट्रीय व्यवहार स्वेच्छेने व्हावेत, दबावाखाली नसावेत. हेच स्वदेशी आहे.".लिंबाचे सरबत पिऊ शकतो, कोका-कोला कशासाठी हवा: भागवतभागवत म्हणाले की, “आपण लिंबाचे सरबत पिऊ शकतो, मग कोका-कोला आणि स्प्राइट कशासाठी हवा? घरी चांगले जेवण खा, पिझ्झाची काय गरज? सामाजिक समरसतेचे काम कठीण असले तरी ते करावेच लागेल; त्याशिवाय दुसरा कोणताही उपाय नाही. आपल्या आजूबाजूच्या वंचित लोकांशी मैत्री करा. मंदिर, पाणी आणि स्मशानात कोणताही भेदभाव नसावा. या आधारावर कोणालाही कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये.”.Pune: योजनेतून आरोग्य सुविधा देणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या वाढणार; ससून रुग्णालयाकडे 'ही' जबाबदारी.''आम्ही असो वा नसो, भारत राहिला पाहिजे''कार्यक्रमादरम्यान मोहन भागवत म्हणाले की, "जो आपल्या देशात आहे त्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जे आपल्याकडे नाही ते परदेशातून घ्या. आम्ही असो वा नसो, हा भारत राहिला पाहिजे." त्यांनी सर्वांना संघात येऊन तो समजून घेण्याचे आवाहन केले. "शुद्ध आणि सात्विक प्रेम हाच संघ आहे, हाच कार्याचा आधार आहे," असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.