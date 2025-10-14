संघाच्या शाखेत अत्याचाराचे आरोप, आत्महत्या प्रकरणावर RSSने दिली प्रतिक्रिया; घटना दुर्दैवी पण...

केरळमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आनंदु अजी याच्या आत्महत्या प्रकरणी आरएसएसवर गंभीर आरोप होत आहेत. आता या आरोपांवर आरएसएसने प्रतिक्रिया दिली असून चौकशीची मागणी केली आहे. आरएसएस दक्षिण केरळ प्रांताचे पदाधिकारी केबी श्रीकुमार यांनी याबाबत एक पत्र जारी केलंय. या प्रकरणावरून विरोधकांनी आरएसएसवर टीकेची झोड उठवलीय. तसंच शाखेत होणाऱ्या प्रकाराबाबत प्रश्नही उपस्थित केले आहेत..आरएसएस दक्षिण केरळने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं की, कोट्टायम जिल्ह्यातील एलिकुलमचे आमचे स्वंयसेवक आनंदु अजी यांचा आकस्मिक मृत्यू दुर्दैवी आहे. आरएसएस कोट्टायम, आनंदु अजी यांच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करत आहे. दुर्दैवानं घटनेत आरएसएसचं नाव गोवलं गेलंय. पण चौकशीतून आरएसएस निर्दोष सिद्ध होईल..RSSच्या शाखेत लैंगिक शोषण, माझं आयुष्य हाच पुरावा; २६ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरनं स्वत:ला संपवलं.आनंदु अजी यांची सुसाइड नोट मृत्यूनंतर इन्स्टाग्रामवर पोस्ट झाली. याशिवाय काही सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. यात संघावर काही संशयास्पद आणि बिनबुडाचे आरोप करण्यात आले आहेत. आत्महत्येमागे हे कारण असल्याचं सांगण्यात येतंय. आमचं मत आहे की याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी व्हावी आणि त्याच्या मृत्यूचं खरं कारण समोर आयवं..आनंदु अजी याने सुसाइड नोट इन्स्टाग्रामवर शेड्युल केली होती. आत्महत्येनंतर ती पोस्ट पब्लिश झाली आणि खळबळ उडाली. यात आनंदुने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत आपल्यावर लहानपणापासून लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आऱोप केलाय. तसंच मी आत्महत्या करतोय ती माझ्या मनावर झालेल्या आघातामुळे, यामागे प्रेमभंग किंवा इतर काही कारण नाही. आरएसएस देशात द्वेष पसरवणारी संस्था आहे. या संस्थेतील कुणाशीच मैत्री करू नका, अगदी तुमचे वडील, भाऊ असतील तरीही नको असंही त्यानं म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.