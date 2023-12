RSS On Caste based Census: जातनिहाय जनगणनेला RSSचा पाठिंबा? नव्या भूमिकेमुळं संभ्रम

नवी दिल्ली : जातनिहाय जनगणनेचा विषय देशभरात पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी संघाच्या विदर्भ प्रांताचे सहसंघचालक श्रीधर गाडगे यांनी आपलं मत व्यक्त करताना जातनिहाय जनगणनेला संघाचा विरोध आहे, असं म्हटलं होतं.

पण आता संघाच्या प्रवक्त्यांकडून नव्यानं जाहीर केलेल्या निवेदनानुसार संघानं जातनिहाय जनगणनेला विरोध असल्याचं स्पष्टपणे म्हटलेलं नाही, तर केवळ त्याचा कुठल्याही राजकीय पक्षांनी गैरवापर करु नये अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. त्यामुळं संघाच्या जातनिहाय जनगणनेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. (RSS role on Caste based Census is made confusion over new statement by Sunil Ambekar)