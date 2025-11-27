देश

'आरएसएसला कोण फंडिंग करतं?' प्रश्नावर सीएम योगींनी दिलं उत्तर; सांगितल्या 'या' महत्त्वपूर्ण गोष्टी

लखनऊ येथील जनेश्वर मिश्र पार्क येथे आयोजित 'दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपले मत मांडले.
yogi adityanath and dr. mohan bhagwat

yogi adityanath and dr. mohan bhagwat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लखनऊ येथील जनेश्वर मिश्र पार्क येथे आयोजित 'दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपले मत मांडले. त्यांनी सांगितले की, श्रीमद्भागवत गीतेच्या १८ अध्यायांमध्ये वर्णन केलेले ७०० श्लोक हे सनातन धर्म मानणाऱ्यांसाठी जीवनाचा खरा मंत्र आहेत.

Loading content, please wait...
Mohan Bhagwat
CM Yogi Adityanath
RSS
Lucknow

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com