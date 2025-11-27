'आरएसएसला कोण फंडिंग करतं?' प्रश्नावर सीएम योगींनी दिलं उत्तर; सांगितल्या 'या' महत्त्वपूर्ण गोष्टी

लखनऊ येथील जनेश्वर मिश्र पार्क येथे आयोजित 'दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपले मत मांडले. त्यांनी सांगितले की, श्रीमद्भागवत गीतेच्या १८ अध्यायांमध्ये वर्णन केलेले ७०० श्लोक हे सनातन धर्म मानणाऱ्यांसाठी जीवनाचा खरा मंत्र आहेत..ते म्हणाले की, 'आम्ही धर्माला केवळ उपासना पद्धती मानलेली नाही, कारण उपासना पद्धत ही प्रत्येकाच्या श्रद्धेनुसार ठरते. परंतु, आमच्याकडे धर्म म्हणजे जीवन जगण्याची एक कला आहे आणि गीता आपल्याला तीच कला शिकवते.'.आरएसएसला कोण करते फंडिंग?पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी एका महत्त्वपूर्ण प्रश्नाला उत्तर दिले. 'लोक मला विचारतात की, आरएसएसला (RSS) फंडिंग कोण करते?' यावर ते म्हणाले, 'मी सांगू इच्छितो की, या संस्थेला कोणताही देश किंवा कोणतीही संघटना फंडिंग करत नाही. लोक नि:स्वार्थ भावनेने याच्याशी जोडले जातात.'.मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'राष्ट्र प्रथम' या भावनेसोबत आरएसएस गेल्या १०० वर्षांपासून लोकांच्या नि:स्वार्थ सेवेत कार्यरत आहे. समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानाच्या उत्थानासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करत आहे. आजच्या १४० कोटी लोकांसाठी गीता आवश्यक आहे. या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत हे देखील उपस्थित होते..स्वार्थ सोडून निष्काम कर्म करासीएम योगींनी सनातन धर्माचा संदेश स्पष्ट केला. सनातन धर्माने आम्हाला शिकवले आहे की, चांगल्या कर्माचे फळ चांगले मिळते आणि वाईट कर्माचे फळ वाईटच होते. त्यांनी सांगितले की, गीतेने आम्हाला शिकवले आहे की, फळाची इच्छा न ठेवता निष्काम कर्म करणे हेच जीवनाचे उद्दिष्ट असायला हवे. 'आम्ही कधीही स्वतःच्या श्रेष्ठतेचा डंका वाजवला नाही. 'जगा आणि जगू द्या' ही संकल्पना भारताच्या भूमीनेच जगाला दिली आहे. 'वसुधैव कुटुंबकम्' ची प्रेरणाही आम्हीच दिली आहे,' असे त्यांनी नमूद केले..गीतेच्या उपदेशाची आज सर्वाधिक गरजया उत्सवात स्वामी ज्ञानानंद यांनीही आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला गीतेचे ज्ञान देण्यासाठी मोक्षदा एकादशीचा दिवस निवडला होता. आजच्या गडबडीच्या जीवनात गीतेच्या उपदेशाची सर्वात जास्त गरज आहे..ते म्हणाले, 'स्मार्ट सिटीचा काय उपयोग, जेव्हा नागरिकच स्मार्ट नसतील? त्यामुळे गीतेचे ज्ञान लोकांना स्मार्ट बनवण्यासाठी आहे.' स्वार्थामुळे निर्माण झालेले तुष्टीकरणाचे ढग आता दूर होत आहेत आणि सनातन धर्माचा उदय होत आहे. त्यामुळे गीतेचा संदेश प्रत्येक घरात आणि प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रातही गीतेचे संदेश यावेत आणि लहानपणापासून मुलांना गीतेच्या संस्कारांचे शिक्षण दिले जावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.