१३ किलो सोनं, ९ किलो चांदी, दीड कोटी रोकड अन् फ्लॅट, जमिनीची कागदपत्रं; निवृत्त RTO अधिकाऱ्यावर छाप्यात सापडलं घबाड

उत्तर प्रदेशात प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यावर उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता बाळगल्या प्रकरणी कारवाई कऱण्यात आलीय. न्यायालयाने झडतीचं वॉरंट काढल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्याच्या लखनऊतील निवासस्थानी छापे टाकले असता मोठं घबाड सापडलं आहे. रोकड, सोने चांदीसह मालमत्तांची कागदपत्रं आढळून आली आहेत..ललित कुमार असं कारवाई करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचं नाव आहे. लखनऊतील अलीगंजमधील त्याच्या निवासस्थानी छापा टाकल्यानंतर अधिकाऱ्यांचेही डोळे विस्फारले. घरात तब्बल १.६२ कोटींची रोकड सापडली आहे. घरात वेगवेगळ्या ठिकाणी पाकिटांमध्ये हे पैसे ठेवले होते. अजुनही कारवाई सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे..Sonam Raghuvanshi Bail Case : “मी निर्दोष, खोट्या गुन्ह्यात गोवले", राजा रघुवंशी प्रकरणात सोनमचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र.विजिलन्स विभागानं टाकलेल्या छाप्यात घरात काही मौल्यवान वस्तूही सापडल्या आहेत. सोन्याच्या १३ किलोच्या वस्तू अधिकाऱ्याकडे सापडल्या. यात साखळ्या, विटा आणि दागिने यांचा समावेश आहे. तर चांदीच्या ९ किलोच्या साखळ्या, बिस्किटं आणि दागिने आढळून आले. याची एकत्रित किंमत जवळपास २० कोटी रुपये अंदाजे आहे..ललित कुमारच्या घरात अनेक कागदपत्रेही आढळली आहेत. यात लखनऊत अनेक ठिकाणी फ्लॅट आणि प्लॉट आहेत. याशिवाय लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली जिल्ह्यात शेजतमीन आणि लखनऊ, नोएडात फ्लॅट बूकिंग यांचा समावेश आहे. या जमिनींची आणि फ्लॅटची एकत्रित किंमत १२३ कोटी सांगितली जात आहे. अधिकाऱ्यांनी घरातून टोयोटा, इनोव्हा, ह्युंडाई आय२० कार आणि एक रिव्हॉल्वर जप्त करण्यात आलीय..छाप्यात बँकेची कागदपत्रे, पोस्टाच्या योजना, म्युच्युअल फंड आणि फिक्स डिपॉझिटच्या गुंतवणुकीचीही माहिती समोर आलीय. ललित कुमारने एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली आहे. विजिलन्स विभागाने टाकलेल्या छाप्यात सोने-चांदीसह ३५ कोटींची मालमत्ता असल्याचं उघड झालं आहे..परिवहन विभागातून निवृत्त झालेल्या ललित कुमार यांनी कानपूरमध्ये कार्यरत असताना उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमवल्याप्रकरणी चौकशी सुरू होती. कानपूरमध्ये कार्यरत असताना त्यांच उत्पन्न ९३ लाख २६ हजार इतकं होतं. तर प्रत्यक्षात तेव्हा मालमत्ता १ कोटी ६० लाख इतकी माया जमवली होती. दोन वर्षांच्या कार्यकाळात मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.