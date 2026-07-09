देश

१३ किलो सोनं, ९ किलो चांदी, दीड कोटी रोकड अन् फ्लॅट, जमिनीची कागदपत्रं; निवृत्त RTO अधिकाऱ्यावर छाप्यात सापडलं घबाड

Raid on Retired RTO Officer RTOमधून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी छापा टाकल्यानंतर विजिलन्स अधिकाऱ्यांचेही डोळे विस्फारले. घरात तब्बल १.६२ कोटींची रोकड सापडली आहे. जवळपास ३५ कोटींपेक्षा अधिक मालमत्ता आढळून आलीय.
Retired RTO Officer Found With Assets Worth Over Rs 35 Crore

Retired RTO Officer Found With Assets Worth Over Rs 35 Crore

Esakal

सूरज यादव
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उत्तर प्रदेशात प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यावर उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता बाळगल्या प्रकरणी कारवाई कऱण्यात आलीय. न्यायालयाने झडतीचं वॉरंट काढल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्याच्या लखनऊतील निवासस्थानी छापे टाकले असता मोठं घबाड सापडलं आहे. रोकड, सोने चांदीसह मालमत्तांची कागदपत्रं आढळून आली आहेत.

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