CM Foreign Tours: मुख्यमंत्र्यांना परदेशात जायचं असेल तर काय नियम आहेत? परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कोणत्या परवानग्या लागतात? पंजाबचे सीएम कोर्टात का गेले?

MEA Clearance & Bhagwant Mann Case: पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या प्रस्तावित फ्रान्स दौऱ्याला केंद्र सरकारने मंजुरी नाकारल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद थेट न्यायालयात पोहोचला. अखेर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करत केंद्राचा नकार रद्द केला आणि मुख्यमंत्री मान यांच्या फ्रान्स दौऱ्याला हिरवा कंदील दाखवला..या वादामुळे कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला परदेशात जाताना कोणते कायदेशीर नियम पाळावे लागतात आणि परराष्ट्र मंत्रालयाची परवानगी प्रत्येकासाठी अनिवार्य असते का, याविषयीची प्रशासकीय व कायदेशीर चौकट नव्याने ऐरणीवर आली आहे..केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यकभारतात संघराज्य व्यवस्था असली, तरी कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला किंवा मंत्र्याला विदेश दौऱ्यावर जाताना—मग तो दौरा अधिकृत असो वा खाजगी; केंद्र सरकारकडून पूर्व राजकीय मंजुरी घेणे कायद्याने बंधनकारक असते. ही प्रक्रिया कॅबिनेट सचिवालयाच्या अनेक दशकांपासून लागू असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चालते आणि त्याची संपूर्ण हाताळणी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या विशेष ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केली जाते.मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या प्रवासाची रूपरेषा कॅबिनेट सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालय यांनाही औपचारिकपणे कळवावी लागते. याशिवाय, आर्थिक बाबींसाठी वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाची परवानगी लागते. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संलग्न नसलेल्या कोणत्याही विदेशी संस्थेकडून आदरातिथ्य किंवा प्रायोजकत्व स्वीकारायचे असल्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून 'एफसीआरए' कायद्यांतर्गत कायदेशीर मंजुरी घेणे अनिवार्य असते..Vastu Tips: वास्तुशास्त्रानुसार घराजवळ 'ही' झाडे लावणे मानले जाते शुभ; जाणून घ्या घरासाठी फायदेशीर असणारी रोपे! .'हे' तीन निकष पाळावे लागतातपरराष्ट्र मंत्रालयाकडून राजकीय मंजुरी देताना प्रामुख्याने तीन निकषांवर तपासणी केली जाते. संबंधित दौऱ्यातील बैठका किंवा विधाने भारताच्या अधिकृत परराष्ट्र आणि भू-राजकीय भूमिकेशी विसंगत ठरणार नाहीत ना, याची खात्री केली जाते. दुसरा निकष म्हणजे शिष्टाचार आणि दर्जा; संबंधित देश किंवा आंतरराष्ट्रीय मंचावर मुख्यमंत्र्यांच्या घटनात्मक पदाचा योग्य तो सन्मान आणि शिष्टाचार राखला जात आहे की नाही हे पाहिले जाते. तिसरा निकष म्हणजे सुरक्षा. विशेषतः ज्या व्यक्तींना 'झेड प्लस' सारखी उच्चस्तरीय सुरक्षा श्रेणी असते, त्यांच्यासाठी परदेशात पुरवली जाणारी सुरक्षा यंत्रणा सक्षम आहे की नाही याचा सखोल आढावा घेतला जातो..Australia Hate Campaign : "ही तुमची संस्कृती आहे का?"; ऑस्ट्रेलियात भारतीय उत्पादनांवर वर्णद्वेषी स्टिकर्स, भारतीयांविरोधात द्वेष का वाढतोय?.पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि केंद्र सरकार यांच्यात अशा परवानग्यांवरून वारंवार संघर्ष उभा राहिल्याचे दिसून आले आहे. ऑक्टोबर २०२६ मधील पॅरिस येथील आंतरराष्ट्रीय अन्न व्यापार प्रदर्शनासाठी आणि अनिवासी भारतीयांच्या भेटीसाठी आखलेल्या फ्रान्स दौऱ्याचा अर्ज परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पोर्टलवर विनाकारण नाकारल्याने पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.