देश

CM Foreign Tours: मुख्यमंत्र्यांना परदेशात जायचं असेल तर काय नियम आहेत? परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कोणत्या परवानग्या लागतात? पंजाबचे सीएम कोर्टात का गेले?

Rules for CM Foreign Tours Explained: मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या प्रवासाची रूपरेषा कॅबिनेट सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालय यांनाही औपचारिकपणे कळवावी लागते. याशिवाय, आर्थिक बाबींसाठी वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाची परवानगी लागते.
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bhagwant mann

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संतोष कानडे
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MEA Clearance & Bhagwant Mann Case: पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या प्रस्तावित फ्रान्स दौऱ्याला केंद्र सरकारने मंजुरी नाकारल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद थेट न्यायालयात पोहोचला. अखेर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करत केंद्राचा नकार रद्द केला आणि मुख्यमंत्री मान यांच्या फ्रान्स दौऱ्याला हिरवा कंदील दाखवला.

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