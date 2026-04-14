Rupali Chakankar Statement : ते पत्र त्यांच्यापर्यंत कसे आले...? रुपाली चाकणकरांची फेसबुक पोस्ट, अशोक खरात प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट

महाराष्ट्रात सध्या अशोक खरात प्रकरणाने मोठी चर्चा निर्माण केली आहे. या प्रकरणात रोज नवीन खुलासे समोर येत आहेत. महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्यावर देखील गंभीर आरोप करण्यात आले. दरम्यान त्यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे आपली ठाम भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ते निनावी पत्र ज्यांच्यावर आरोप करण्यासाठी वापरले जात आहे, ते पत्र संबंधितांकडे कसे पोहोचले? .राजकीय क्षेत्रात आजपर्यंत अनेक नेत्यांवर गंभीर आरोप झाले आहेत. त्या वेळी माध्यमांनी पुरावे जनतेसमोर आणले आणि आरोप करणाऱ्यांनीही ठोस दाखले देत माहिती दिली. मात्र रूपाली चाकणकर यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर गेले २८ दिवस केवळ हेतूपुरस्सर आणि बदनामीसाठी बेछूट, कपोलकल्पित आरोप लावण्यात येत आहेत. या आरोपांमागे कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत आणि माध्यमांनीही त्यांची मागणी केली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..निनावी पत्राच्या मुद्द्यावर रूपाली चाकणकर यांनी सविस्तर भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, जे लोक या पत्राचा वापर करून आरोप करत आहेत, त्यांनी प्रथम सांगावे की ते पत्र त्यांच्यापर्यंत कसे आले? पोलिस प्रशासनाकडे प्राप्त झालेले नाव आणि पत्ता नसलेले हे निनावी पत्र, कोणतीही शहानिशा न करता केवळ बदनामीचा कुटील डाव रचण्यासाठी माध्यमांकडे सोपवण्यात आले. त्यामुळे दिवसभर माध्यमांमध्ये चर्चासत्र रंगवले गेले. हे सर्व घडवून आणण्यामागे कोणाचे सौजन्य होते, हे समोर येणे आवश्यक आहे, अशी मागणी त्यांनी केली..बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कोवत यांनीही स्पष्ट केले होते की, नाव व पत्ता नसलेल्या अशा निनावी पत्राला कायदेशीरदृष्ट्या कोणताही अर्थ नाही. त्यामुळे त्याला महत्त्व देणे शक्य नाही. तरीही खोडसाळपणा करून हे पत्र कोणी लिहिले, कोठून पाठवले याची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले..नवीन चुकीचा पायंडाया प्रकरणामुळे एक नवीन चुकीचा पायंडा पडत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. केवळ तर्क, अंदाज, सुरस कथा आणि रंजक अफवांच्या आधारावर त्यांना आणि त्यांच्या परिवाराला मानसिक त्रास दिला जात आहे. ही बदनामी अत्यंत खेदजनक असल्याचे त्यांनी व्यक्त केले. प्रकरणाच्या पहिल्या दिवसापासूनच त्यांनी आपली ठाम आणि स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात, जमीन व्यवहारात किंवा इतर कोणत्याही दुष्कृत्यात त्यांचा दूरान्वयानेही संबंध नाही, असा त्यांचा दावा आहे..सत्य शेवटी प्रखरतेने समोर येईलसत्य शेवटी प्रखरतेने समोर येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गेले काही दिवस माध्यमांमध्ये त्यांच्याविरोधी एकतर्फी बातम्या येत असल्या तरी त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा स्पष्टीकरण दिले नाही. कारण SIT आणि इतर तपास यंत्रणांना निष्पक्षपणे काम करता यावे, हाच त्यामागचा एकमेव हेतू असल्याचे चाकणकर यांनी स्पष्ट केले.