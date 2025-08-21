देश

India Russia Relations: भारतावर दबाव आणणे अयोग्य; रशियाची भूमिका, आव्हानांचा सामना करण्यास ‘विशेष यंत्रणा’

S. Jaishankar: रशियाचे राजनैतिक अधिकारी रोमन बाबुश्किन म्हणाले की, भारतावर तेल खरेदीसंदर्भातील दबाव आणणे अयोग्य आहे आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी रशियाकडे ‘विशेष यंत्रणा’ आहे. भारताला रशियाकडून आर्थिक व ऊर्जा सुरक्षेचा फायदा होतो आहे.
India Russia Relations
India Russia Relationssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : कच्चे तेल खरेदी करत असल्याबद्दल अमेरिकेकडून भारतावर दंडात्मक कारवाई होत असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी रशियाकडे ‘विशेष यंत्रणा’ असल्याचे रशियाचे राजनैतिक अधिकारी रोमन बाबुश्‍किन यांनी सांगितले. तेलखरेदीवरून दबाव आणणे योग्य नसल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, रशियाच्या दौऱ्यावर असलेले परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी रशियाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

Loading content, please wait...
India Russia Relations
US sanctions on India
Energy security
BRICS economic cooperation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com