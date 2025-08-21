India Russia Relations: भारतावर दबाव आणणे अयोग्य; रशियाची भूमिका, आव्हानांचा सामना करण्यास ‘विशेष यंत्रणा’

नवी दिल्ली : कच्चे तेल खरेदी करत असल्याबद्दल अमेरिकेकडून भारतावर दंडात्मक कारवाई होत असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी रशियाकडे ‘विशेष यंत्रणा’ असल्याचे रशियाचे राजनैतिक अधिकारी रोमन बाबुश्किन यांनी सांगितले. तेलखरेदीवरून दबाव आणणे योग्य नसल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, रशियाच्या दौऱ्यावर असलेले परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी रशियाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. .रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याबद्दल अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त आयातशुल्क लागू केले आहे. यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यात तणावाचे संबंध निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बाबुश्किन यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत रशिया भारताच्या पाठीमागे ठामपणे उभा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले,‘‘भारताबरोबरील आमचे संबंध विविध क्षेत्रांत वेगाने वृद्धींगत होत आहेत. शस्त्रास्त्रांसह भारताच्या विविध लष्करी साहित्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशिया हा त्यांचा ‘स्वाभाविक भागीदार’ आहे..’’ तेलखरेदीवरून अमेरिकेने भारतावर दबाव निर्माण करणे आणि निर्बंध लादण्याचे धोरण अवलंबणे हे ऊर्जा सुरक्षेच्या व जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी हानिकारक असल्याचा दावा करत बाबुश्किन यांनी भारताला साथ देण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. ‘‘भारतासाठी सध्या आव्हानात्मक परिस्थिती आहे..भारत आणि रशियामध्ये विश्वासाचे वातावरण असून आम्ही चांगले भागीदारही आहोत. त्यामुळे आमच्या संबंधांत अडथळा ठरू शकणाऱ्या कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि अशा आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आमच्याकडे विशेष यंत्रणा आहे,’’असे बाबुश्किन यांनी स्पष्ट केले. आमच्यावर निर्बंध टाकणाऱ्यांनाच त्याचा फटका बसत आहे, असा टोलाही त्यांनी मारला..भारताला फायदायुक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर जगातील विविध देशांनी २०२२ मध्ये रशियाच्या तेलावर निर्बंध लागू केल्यानंतर भारताने रशियाकडून माफक दरात तेल खरेदी सुरू केली. त्याचा परिणाम म्हणून, भारताच्या तेल आयातीत रशियाचा २०१९ मध्ये असलेला केवळ १.७ टक्के वाटा हा २०२४-२५ मध्ये ३५.१ टक्क्यांवर पोहोचला. सध्या हा रशिया हा भारताचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार देश असून या तेलखरेदीचा भारताला आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही फायदा होत आहे..Beed News: सहायक सरकारी वकिलाने वडवणी येथे जीवन संपवले; वरिष्ठांकडून अपमानास्पद वागणुकीची चर्चा.भारतासाठी बाजारपेठ खुली करूभारत आणि रशियामधील द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्यास कटिबद्ध असल्याचे रोमन बाबुश्किन यांनी सांगितले. भारताच्या वस्तूंवर अमेरिकेने प्रचंड आयातशुल्क लावले असल्याबद्दल पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता बाबुश्किन यांनी ‘आम्ही भाारतीय मालाचे आमच्या बाजारपेठेत स्वागत करण्यास तयार आहोत’ असे विधान केले. जागतिक पातळीवर समतोल निर्माण करण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ची भूमिका मोलाची असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘जीडीपी’चा विचार करता ‘जी-७’ गटाची अर्थव्यवस्था ५७ हजार अब्ज डॉलर इतकी असून ‘ब्रिक्स’ची अर्थव्यवस्था मात्र ७७ हजार अब्ज डॉलर इतकी असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.