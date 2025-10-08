Russian Influencer Video : 'तुम्ही मला वेश्या समजता का?' महिला अधिकाऱ्यावर संतापली रशियन इंफ्लुएन्सर; लवकरच सोडणार देश, नेमकं काय घडलं?

रशियाची प्रसिद्ध सोशल मीडिया इंफ्लुएन्सर क्रिस्टिनाने भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत तिने यासंदर्भात माहिती दिली आहे. 'कोको इन इंडिया' या नावाने प्रसिद्ध असलेली रशियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर गेल्या काही दिवसांपासून भारतात राहते आहे. मात्र, दिल्लीतील एका महिला अधिकाऱ्याने अपमानास्पद वागणूक दिल्याने आता तिने देश सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. .क्रिस्टिना गेल्या काही वर्षांपासून भारतात राहत आहे. ती तिच्या व्हिडिओ आणि रील्सच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि जीवनशैलीचं कौतुक करते. भारतीय संस्कृतीबद्दल आपल्याला खूप आकर्षण असल्याचं तिने म्हटलं आहे. काही दिवसांतच ती छठ पूजेचा अनुभव घेण्यासाठी ती बिहारमध्येही जाणार होती. परंतु त्यापूर्वी तिच्या बरोबर घडलेल्या एका घटनेमुळे तिने देश सोडण्याचा निर्णय घेतला..Russian Woman in Cave : परदेशी लोकांना भारत स्वर्गासारखा, 'त्या' रशियन महिलेच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने असे का म्हटले? .सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत ती म्हणाली, “मला भारतीय कायद्यांची फारशी माहिती नाही. कदाचित मी चुकीची असू शकते, जर मी चुकीची असेन तर आधीच माफी मागते. पुढे तिने सांगितलं की काही दिवसांपूर्वीच मला नवी दिल्लीतील आरके पुरम येथील FRRO च्या कार्यालयात वाईट अनुभव आला आहे. या कार्यालयात माझा फोन तपासला गेला. त्यांनी माझ्या वैयक्तिक चॅट्स बघितली. तसेच मला वैयक्तिक आयुष्याबाबत प्रश्न विचारले. तिथे इतरही लोक होते. पण त्यांनी केवळ माझाच फोन तपासला.”.क्रिस्टिनाने पुढे म्हणाली की, “कदाचित त्यांना वाटले असेल की मी भारतासाठी धोकादायक आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मी समजू शकते. जर त्यांचे असं वागणं योग्य असेल, तर मी माफी मागते. पण तिथल्या एका महिला अधिकाऱ्याने मला अपमानास्पद वागणूक दिली. तिने विचारलं की, तू वसंत कुंजला भाड्याने राहते, मग वेगवेगळ्या हॉटेल्समध्ये का जाते? मला माहिती आहे. पण तुझ्या तोंडून ऐकायचं आहे.''.क्रिस्टिनाने सांगितलं की, ''कदाचित ती मला वैश्या समजत होती. तिने मला सतत नको नको ते प्रश्न विचारले. मला काही बोलू दिले नाही. प्रियकराशिवाय कोणासोबतही हॉटेलात गेले नाही. माझ्या प्रियकरापासून वेगळे झाल्यानंतर मी सफदरजंग एनक्लेवमधील एका हॉटेलात राहायला गेले होते. तिथल्या रजिस्टरमधील नोंदी तपासून पाहा, मी कोणासोबत राहिले होते हे कळेल. जर तुम्ही सिद्ध केले की मी दुसऱ्या कोणत्या हॉटेलात कोणासोबत गेले होते, तर मी माफी मागेन.''.Russia Earthquake : रशियातील कमचटका किनारपट्टीजवळ पुन्हा भूकंप, तीव्रता 7.7 रिश्टर स्केल...त्सुनामीचाही इशारा.दरम्यान, क्रिस्टिनाच्या या व्हिडिओमुळे आता तिचे चाहते संतापले आहेत. अनेकांनी तिला पाठिंबा दर्शवला दिला आहे. मात्र, या प्रकरणावर FRRO कडून अद्याप कोणतेही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.