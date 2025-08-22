देश

S. Jaishankar: नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन हवा : एस जयशंकर, कार्यसूचीचा विस्तार गरजेचा

India Russia Relations: परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी रशियाच्या दौऱ्यावर भारत-रशिया संबंधांचा विस्तार आणि नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. अमेरिकेशी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा उठवला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली/मॉस्को : ‘‘भारत आणि रशियाने भूराजकीय आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन अवलंबणे आवश्यक आहे,’’ असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे. रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीवरून भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे.

