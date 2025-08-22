S. Jaishankar: नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन हवा : एस जयशंकर, कार्यसूचीचा विस्तार गरजेचा

नवी दिल्ली/मॉस्को : ‘‘भारत आणि रशियाने भूराजकीय आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन अवलंबणे आवश्यक आहे,’’ असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे. रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीवरून भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. .त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे वक्तव्य केले. जयशंकर यांनी मॉस्को येथे रशियाचे पहिले उपपंतप्रधान डेनिस मांतुरोव्ह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये हे मत मांडले. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर सध्या तीन दिवसांच्या रशिया दौऱ्यावर आहेत..जयशंकर यांचे भाषण दूरचित्रवाणीवर प्रसारित करण्यात आले. त्यावेळी जयशंकर म्हणाले, ‘‘भारत आणि रशियाने आपल्या सहकार्याच्या कार्यसूचीचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. यात द्विपक्षीय व्यापाराचे स्वरूप बदलणे आणि अधिक संयुक्त उपक्रम राबविणे यांचा समावेश आहे. द्विपक्षीय संबंधात वाढ करणे आणि ते वेगळ्या पद्धतीने करणे हाच आपला मंत्र असायला हवा.’’.भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये द्विपक्षीय संबंधावरून तणाव असून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवरील आयातशुल्क दुप्पट करून तब्बल ५० टक्क्यांवर नेले असून, त्यात भारताने रशियन कच्चे तेल विकत घेतल्याबद्दल अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लावण्यात आले आहे..मांतुरोव्ह यांच्याशी चर्चावर्षाखेरीस रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन भारत दौऱ्यावर येणार असून, या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जयशंकर यांच्या रशिया दौऱ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जयशंकर-मांतुरोव्ह यांची चर्चा भारत-रशिया आंतर-सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य आयोगाच्या (आयआरआयजीसी-टेक) चौकटीत झाल्याचे सांगण्यात आले. सध्याच्या भूराजकीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर भारत-रशिया संबंधांचे महत्त्व स्पष्ट करताना जयशंकर यांनी आर्थिक क्षेत्रात अधिक बळकटी आणण्यासाठी काही ठोस सूचना केल्या..कार्यसूचीचा विस्तार हवा‘‘विविध कार्यगट आपल्या कार्यसूचीत नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन अवलंबू शकतात. व्यापक परिस्थितीतून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अशी भूमिका घेणे आवश्यक आहे,’’ असे जयशंकर म्हणाले. ते पुढे म्हणाले,‘‘दोन्ही बाजूंनी परस्पर सल्लामसलत करून आपल्या कार्यसूचीचा सातत्याने विस्तार करायला हवा. व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संबंधांची संपूर्ण क्षमता आपल्याला तपासता येईल. आपण जुन्या पद्धतीत अडकून राहता कामा नये.’’जयशंकर यांनी दोन्ही देशांमधील संबंध विस्तारण्यासाठी विशिष्ट कालावधीचे वेळापत्रक निश्चित करण्याचे आवाहनही जयशंकर यांनी केले. ‘‘द्विपक्षीय संबंधांसह उद्योग विषयक आदान-प्रदान करण्यासाठी प्रत्येक कार्यगटाने काम करणे आवश्यक आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले..'तिने कायमच माझी साथ दिली', शशांक केतकरच्या जवळची 'ती' मुलगी कोण?.व्यापारातील अडथळ्यांवर भारत-रशियाने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असून, विविध स्तरावरील प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस कार्यकाळाचा उल्लेख असलेले वेळापत्रक आखणे आवश्यक आहे. विविध उद्योजकांचे व्यासपीठ आणि विविध कार्यगटांमधील समन्वय यंत्रणा एकत्र काम करणे आवश्यक आहे.- एस. जयशंकर, परराष्ट्रमंत्री.इंधनासाठी पुतीन यांनी भरले रोख पैसे तीन विमानांसाठी अडीच लाख डॉलरवॉशिंग्टन रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची अलास्का येथे गेल्या आठवड्यात चर्चा झाली. यानंतर तेथून परतताना तीन विमानात इंधन भरण्यासाठी पुतीन यांना अडीच लाख डॉलर (२.२ कोटी रुपये) रोखीने द्यावे लागले. .अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी ही माहिती ‘एनबीसी’ न्यूजशी बोलताना दिली. पुतीन- ट्रम्प यांची बैठक १५ ऑगस्ट रोजी झाली. यासाठी पुतीन यांचे अलास्कात भव्य स्वागत करण्यात आले. चर्चेनंतर परत जाताना तीन विमानात इंधन भरण्यासाठी पुतीन यांच्या शिष्टमंडळाला रोखीने अडीच लाख डॉलर द्यावे लागले. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे त्यांच्या इंधनाचे पैसे रोखीने द्यावे लागले. रुबिओ म्हणाले, रशियाचे विमान अलास्कात उतरले तेव्हा त्यांना इंधन भरायचे होते. पण अमेरिकेची बँकिंग प्रणालीचा वापर करण्याची परवानगी त्यांना नसल्याने रोख पैसे द्यावे लागले. पुतीन यांनी ज्यावेळी रशियाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला, तेव्हापासून अमेरिकेने लावलेले प्रतिबंध अद्याप कायम असून त्याच्या परिणामालाही रशियाला सामोरे जावे लागत आहे. पुतीन यांचे शिष्टमंडळ पाच तास अलास्कात होते. ट्रम्प आणि पुतीन यांची चर्चा तीन तास झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.