काँग्रेसला झटका? सचिन पायलट भाजपमध्ये; काँग्रेस नेत्याची माहिती

नवी दिल्ली : राजस्थानमध्ये काँग्रेसला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वाढली असून उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट हे भाजपमध्ये असल्याचे धक्कादायक विधान काँग्रेस नेते आणि छत्तीसगढचे प्रभारी पी एल पुनिया यांनी म्हटले आहे. पायलट हे भारतीय जनता पक्षात असून भाजपमध्ये गेलेल्या नेत्यांना कशी वागणूक मिळते हे सर्वांना माहित असल्याचेही पुनिया यांनी सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काँग्रेसमध्ये सर्व नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा सन्मान होतो. त्या पद्धतीने भाजपमध्ये काय परिस्थिती असते हे सर्वांना माहित आहे असेही पुनिया यांनी म्हटले आहे. मात्र, एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार सचिन पायलट यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करण्याचे वृत्ताचे खंडन केले आहे. दरम्यान, राजस्थानमध्ये काँग्रेस सरकारसमोर अडचणी उभ्या ठाकल्या असून उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट हे त्यांच्यासोबत ३० आमदार असल्याचा दावा करत असून ते ३० आमदारांसह भाजपमध्ये जातील, अशी चर्चा सुरू आहे. तसेच, सचिन पायलट यांनी रात्री उशिरा केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे नेते अमित शहा यांची भेट घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. या भेटीत काय चर्चा झाली, याबाबत अद्याप अधिकृतरित्या माहिती मिळू शकली नाही.

-----------------

राजस्थानात सत्ताबदल झाल्यास मायावतींना होणार सर्वाधिक आनंद

------------------

काँग्रेसची मध्यरात्री अडीच वाजता पत्रकार परिषद; केला 'हा' मोठा दावा

------------------

#WATCH Sachin Pilot is now in Bharatiya Janata Party. Everyone knows BJP’s attitude towards Congress party. We don’t need a certificate from BJP. In Congress Party, all leaders and workers are respected: AICC general secretary in-charge of Chhattisgarh, PL Punia pic.twitter.com/kQNd77J2cK

— ANI (@ANI) July 13, 2020