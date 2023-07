Sahara Refund Portal : सहारा रिफंड पोर्टल काय आहे? जाणून घ्या नोंदणी प्रक्रियेचे फायदे

Sahara Refund Portal : सहारा इंडियामध्ये लाखो गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकले आहेत. आता त्याचे चांगले दिवस येणार आहेत. सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज म्हणजेच १८ जुलै रोजी सहारा रिफंड पोर्टल लाँच केले आहे. या पोर्टलच्या मदतीने गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळू शकतील.

ज्यांच्या गुंतवणुकीचा कालावधी पूर्ण झाला आहे त्यांनाच पैसे दिले जातील. ते त्यांचे पैसे मिळण्याची वाट पाहत आहेत. सहारा समूहाच्या चार सहकारी संस्थांमधील सुमारे 100 दशलक्ष गुंतवणूकदारांना नऊ महिन्यांत पैसे परत केले जातील, असे सरकारने 29 मार्च रोजी सांगितले होते.

सहारा-सेबी रिफंड खात्यातून केंद्रीय सहकारी संस्था (CRCS) कडे 5,000 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही घोषणा करण्यात आली. (Sahara Refund Portal : What is Sahara Refund Portal? Know all the benefits from the process of registration)

याप्रमाणे अर्ज करा

सहारा रिफंड पोर्टलवर जा - mocrefund.crcs.gov.in

ठेवीदाराचा संपूर्ण तपशील प्रविष्ट करा.

सहारा इंडिया रिफंडसाठी अर्ज सबमिट करा.

सहारा इंडियाची परतावा रक्कम वैध ठेवीदाराच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

काय फायदा होईल?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, सहारा समूहाद्वारे चालवल्या जाणार्‍या चार सहकारी संस्थांच्या 10 कोटीहून अधिक गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे व्याजासह मिळतील. विशेष म्हणजे या चार सहकारी संस्थांमध्ये या गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकले आहेत.

सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी सहकार मंत्रालय सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे शहा म्हणाले. त्यांनी गुंतवणूकदारांना त्यांचे दावे केंद्रीय निबंधक सहकारी संस्थांकडे पाठवण्यास सांगितले.

सहारा इंडिया लाइफ इन्शुरन्सला SAT कडून दिलासा मिळाला आहे

अलीकडेच, सहारा इंडिया लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडला मोठा दिलासा देत, सिक्युरिटीज अपील न्यायाधिकरणाने (SAT) दोन लाख पॉलिसी SBI लाइफ इन्शुरन्सकडे हस्तांतरित करण्याच्या विमा नियामक IRDA च्या आदेशाला स्थगिती दिली.

SAT चा हा आदेश सहारा इंडिया लाइफच्या अपीलवर आला आहे ज्यामध्ये भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (IRDA) आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. 2 जून रोजी पारित केलेल्या आदेशात, IRDA ने सहारा इंडिया लाइफचा संपूर्ण व्यवसाय SBI लाइफकडे हस्तांतरित करण्यास सांगितले होते. (Sahara)

याशिवाय बुक खाती आणि बँक खाती हस्तांतरित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. सहारा समूहाच्या विमा कंपनीची बिघडलेली आर्थिक स्थिती पाहता IRDA ने हा निर्णय घेतला होता. याविरोधात सहारा इंडिया लाइफने सॅटमध्ये अपील केले होते.

अपीलीय न्यायाधिकरणाने मंगळवारी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की IRDA च्या या आदेशाच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.