UP Saharanpur Industrial Corridor: UP मध्ये उद्योगांची मोठी एन्ट्री! १३ गावांवर पैशांचा पाऊस; २००० कोटींचा मेगा प्लॅन

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर जिल्ह्यासाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि विकासाची मोठी बातमी समोर आली आहे. जिल्ह्यातील १३ गावांची जमीन आता 'सोना' होणार आहे, कारण येथे तब्बल १००० हेक्टर जमिनीवर भव्य इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक तरुणांचे रोजगारासाठी होणारे पलायन थांबणार असून जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर काम करत आहे. सहारनपूरमधील हा पहिलाच एवढा मोठा औद्योगिक प्रकल्प असणार आहे..या १३ गावांची जमीन होणार अधिग्रहितकनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक सोयींनुसार सदर आणि नकुड तहसीलच्या १३ गावांची निवड करण्यात आली आहे:सदर तहसील: लाखनौर मुस्तकम, कोटा, सीड़की, उमाही, भलस्वा ईसापुर, वाजिदपुर सानी, कपासी, सूभरी महराब, सैदपुरा, लतीफपुर मुस्तकम आणि अलीपुरा.नकुड तहसील: कुम्हारहेड़ा आणि सरगथवाला..प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्येगुंतवणूक: या प्रकल्पात सुमारे २००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.लोकेशनचा फायदा: हा कॉरिडॉर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, अंबाला-शामली फोरलेन आणि बेहट रोडच्या अगदी जवळ असेल. यामुळे मालाची वाहतूक जलद आणि स्वस्त होईल.यूपीडा (UPEIDA) कडून विकास: राज्यातील २६ जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित करण्याच्या व्यापक योजनेचा हा एक भाग आहे..कोणाला होणार फायदा?१. स्थानिक उद्योग: सहारनपूरचा जगप्रसिद्ध 'वूड कार्व्हिंग' (लाकडी कोरीव काम) उद्योग आणि धार्मिक पर्यटनाला या प्रकल्पामुळे नवीन बाजारपेठ मिळेल.२. शेतकरी: ज्या शेतकऱ्यांची जमीन या प्रकल्पासाठी घेतली जाईल, त्यांना शासनाकडून आकर्षक आणि योग्य मोबदला (मुआवजा) दिला जाणार आहे.३. तरुणांना रोजगार: हजारो हातांना स्थानिक पातळीवरच काम मिळाल्यामुळे रोजगारासाठी दिल्ली किंवा इतर शहरांकडे होणारे पलायन थांबेल.४. रियल इस्टेट: या प्रकल्पामुळे आसपासच्या परिसरात जमीन आणि घरांच्या किमती वाढतील, तसेच व्यापार आणि हॉटेल उद्योगालाही चालना मिळेल..लॉजिस्टिक्सचा 'हब' बनणार सहारनपूरउत्तम रस्ते कनेक्टिव्हिटीमुळे सहारनपूर हे आता केवळ शेतीप्रधान जिल्हा न राहता एक मोठे लॉजिस्टिक्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून नावारूपास येणार आहे. यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्चात मोठी कपात होईल आणि उद्योजकांना आपला माल दिल्ली किंवा देहरादूनपर्यंत पोहोचवणे सोपे जाईल.सहारनपूरच्या औद्योगिक क्रांतीचा पाया घातला गेला असून, येत्या काही वर्षांत या भागाचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदललेला दिसेल.