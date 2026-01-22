Anti-Sikh Riots Case : शीख विरोधी दंगल प्रकरणात सज्जन कुमार यांची कोर्टाकडून निर्दोष मुक्तता, तरीही तुरुंगातून होणार नाही सुटका

दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलींदरम्यान दिल्लीतील जनकपुरी आणि विकासपुरी भागात झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित एका प्रकरणात सज्जन कुमार यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.या हिंसाचारात दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. सुनावणीदरम्यान, आरोपी माजी काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांनी स्वतःचा बचाव करत म्हटले की ते निर्दोष आहेत आणि कधीही हिंसाचारात सहभागी नव्हते आणि त्यांच्या स्वप्नातही ते सहभागी होऊ शकले नसते..सज्जन कुमार यांनी न्यायालयात सांगितले की त्यांच्याविरुद्ध एकही पुरावा नाही. आज बऱ्याच काळानंतर, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला. १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलींशी संबंधित एका प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता झाल्याचे न्यायालयाने माजी काँग्रेस खासदार सज्जन कुमार यांना कळवले तेव्हा त्यांनी हात जोडून न्यायालयाचे आभार मानले..संपूर्ण प्रकरण काय आहे?फेब्रुवारी २०१५ मध्ये, विशेष तपास पथकाने सज्जन कुमारविरुद्ध दोन एफआयआर नोंदवले. १९८४ च्या दंगली दरम्यान दिल्लीतील जनकपुरी आणि विकासपुरी भागात झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित तक्रारींच्या आधारे हे एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. पहिला एफआयआर जनकपुरी हिंसाचाराशी संबंधित होता, जिथे १ नोव्हेंबर १९८४ रोजी सोहन सिंग आणि त्यांचा जावई अवतार सिंग यांची हत्या करण्यात आली होती. दुसरा एफआयआर विकासपुरी घटनेशी संबंधित होता, जिथे २ नोव्हेंबर १९८४ रोजी गुरचरण सिंग यांना जिवंत जाळण्यात आले होते..जगण्याचा अधिकार कायद्यापेक्षा मोठा नाही, उमर खालिद, शर्जील इमामच्या जामीन याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी.या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?या प्रकरणात सज्जन कुमार निर्दोष सुटले तरी तो सध्या तुरुंगातच राहील. १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीशी संबंधित दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये सज्जन कुमार मल्होत्रा यांना आधीच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.