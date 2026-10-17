Dhruv Rathee: सुनावणीपूर्वीच युट्युबर ध्रुव राठी लंडनला रवाना; दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाकडून वॉरंट जारी

Defamation Case: प्रसिद्ध युट्युबर ध्रुव राठी याच्याशी संबंधित २०१८ मधील एका जुन्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने शनिवारी ध्रुव राठीविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी केले. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ध्रुव राठीच्या वतीने त्याचे वकील न्यायालयात हजर झाले. .राठी सध्या लंडनला निघून गेला असल्यामुळे तो स्वतः प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहू शकत नाही, अशी माहिती वकिलांनी न्यायालयाला दिली. या उत्तराची दखल घेत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत राठीच्या विरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले. अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने राठीला समन्स बजावून न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे कडक निर्देश दिले होते..Apple च्या पहिल्या फोल्डेबल 'iPhone Duo' चे प्री-ऑर्डर भारतात सुरू; खरेदीवर मिळतोय 7,000 रुपयांचा डिस्काउंट!.प्रकरण काय?हे संपूर्ण प्रकरण मे २०१८ मध्ये ध्रुव राठीच्या युट्यूब चॅनेलवर प्रसिद्ध झालेल्या ‘बीजेपी आयटी सेल पार्ट-२’ या व्हिडिओशी संबंधित आहे. तक्रारदार विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आरोप होता की, या व्हिडिओमध्ये त्यांच्यावर पूर्णपणे खोटे व निराधार आरोप करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक प्रतिमेला आणि प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला आहे. या तक्रारीच्या आधारे न्यायालयात फौजदारी मानहानीचा खटला चालवला जात आहे. या प्रकरणात साकेत न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी राहुल जैन यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी तक्रारदाराच्या अर्जावर सुनावणी करताना ध्रुव राठीला नव्याने समन्स जारी करण्याचे आदेश दिले होते. ध्रुव राठी सामान्यतः ऑस्ट्रियामध्ये वास्तव्यास असतो आणि तो सध्या भारतात आला असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली होती..Sugarcane Price Protest: तोडगा निघेपर्यंत कारखाना बंद ठेवू; महाडिक ; ‘राजाराम’वर ट्रॅक्टर-ट्रॉल्या रोखून ‘स्वाभिमानी’चे आंदोलन .आरोपानुसार, राठीशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, मात्र त्याने कायदेशीर नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुरुग्राममधील केंद्रीय विहार येथील राठीच्या घराच्या दरवाजावर हे समन्स चिकटवण्यात आले होते. मात्र, शनिवारी झालेल्या प्रत्यक्ष सुनावणीत राठी लंडनला निघून गेल्याचे त्याच्या वकिलांनी स्पष्ट केल्याने न्यायालयाने वॉरंट जारी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.