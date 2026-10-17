देश

Dhruv Rathee: सुनावणीपूर्वीच युट्युबर ध्रुव राठी लंडनला रवाना; दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाकडून वॉरंट जारी

Saket Court Issues Warrant Against Dhruv Rathee: राठी सध्या लंडनला निघून गेला असल्यामुळे तो स्वतः प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहू शकत नाही, अशी माहिती वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
London News

London News

esakal

संतोष कानडे
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Defamation Case: प्रसिद्ध युट्युबर ध्रुव राठी याच्याशी संबंधित २०१८ मधील एका जुन्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने शनिवारी ध्रुव राठीविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी केले. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ध्रुव राठीच्या वतीने त्याचे वकील न्यायालयात हजर झाले.

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