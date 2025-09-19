देश

Congress: ''पाकिस्तानमध्ये मला घरासारखं वाटलं'', राहुल गांधींच्या खास नेत्याचं वादग्रस्त विधान

Sam Pitroda says he “felt at home” in Pakistan; BJP lashes out ahead of Bihar polls: बिहार निवडणुकीच्या अगोदरच पित्रोदा यांच्या वक्तव्यामुळे भाजपला काँग्रेसवर हल्ला करण्याचे नवे शस्त्र मिळाले आहे.
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्ली: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. “पाकिस्तानमध्ये मला घरासारखं वाटलं”, असे ते म्हणाले. तसेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने सर्वप्रथम शेजारी देशांवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या या वक्तव्यावर भाजपने काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे.

