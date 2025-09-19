Congress: ''पाकिस्तानमध्ये मला घरासारखं वाटलं'', राहुल गांधींच्या खास नेत्याचं वादग्रस्त विधान

नवी दिल्ली: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. “पाकिस्तानमध्ये मला घरासारखं वाटलं”, असे ते म्हणाले. तसेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने सर्वप्रथम शेजारी देशांवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या या वक्तव्यावर भाजपने काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे..काय म्हणाले सॅम पित्रोदा?सॅम पित्रोदा म्हणाले, “माझ्या मते भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे केंद्रबिंदू शेजारी देश असले पाहिजेत. आपण खरंच आपल्या शेजाऱ्यांशी संबंध सुधारू शकतो का? मी पाकिस्तानला गेलो आहे, आणि सांगतो की मला तिथे घरासारखं वाटलं. मी बांगलादेशात, नेपाळातही गेलो आहे आणि तिथेसुद्धा मला घरच्यासारखं भासलं. मला कधीच परदेशी देशात असल्यासारखं वाटलं नाही.”भाजपकडून सडकून टीकासॅम पित्रोदांच्या वक्तव्यावर भाजपने कडाडून टीका केली. भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी म्हणाले, “राहुल गांधींचे खास आणि काँग्रेसचे परराष्ट्र प्रमुख सॅम पित्रोदा म्हणतात की त्यांना पाकिस्तानमध्ये घरच्यासारखं वाटलं. त्यामुळेच यूपीए सरकारने २६/११ नंतरही पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावले उचलली नाहीत. पाकिस्तानचे चहाते म्हणजे काँग्रेसचे निवडक नेते आहेत.”.Bandu Andekar : बंडू आंदेकरचे कारनामे सुरुच, जेलमधूनच चालवत होता जुगार अड्डा, पोलिसांची धडक कारवाई.बिहार निवडणुकीवर परिणाम?बिहार निवडणुकीच्या अगोदरच पित्रोदा यांच्या वक्तव्यामुळे भाजपला काँग्रेसवर हल्ला करण्याचे नवे शस्त्र मिळाले आहे. भाजपने पूर्वीही काँग्रेस नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांचा निवडणुकीत राजकीय फायदा करून घेतला आहे. त्यामुळे या वक्तव्याला मोठा राजकीय रंग मिळण्याची शक्यता आहे.गांधी कुटुंबाशी संबंधसॅम पित्रोदा यांना राहुल गांधी यांचे निकटवर्ती मानले जाते. १९८० च्या दशकात ते तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींचे सल्लागार म्हणून पुढे आले होते. त्यानंतर ते गांधी परिवाराचे विश्वासू सल्लागार राहिले आहेत..पाकिस्तानातील दहशतवादी ठिकाणांवर रात्री दीडलाच का केला हल्ला? CDS चौहानांचा 'ऑपरेशन सिंदूर'वर मोठा खुलासा; म्हणाले, 'पहिली अजान...'.चीनबाबतही वादग्रस्त मतफेब्रुवारी महिन्यातही चीन संदर्भात पित्रोदांनी वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, भारत चीनकडून निर्माण होणाऱ्या धोक्याला फुगवून दाखवतो. त्यांनी असा सल्ला दिला होता की, भारताने चीनला शत्रू मानणं बंद करावं आणि सहकार्याचं धोरण स्वीकारावं. “आपला दृष्टिकोन सुरुवातीपासून संघर्षात्मक राहिला आहे, त्यामुळे शत्रू निर्माण झाले. आपल्याला ही मानसिकता बदलावी लागेल,” असे ते म्हणाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.