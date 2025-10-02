Samarth Uttar Pradesh: विकसित उत्तर प्रदेशसाठी तरुणांचा उत्साह; अभियानाला आतापर्यंत १९ लाख सूचना

योगी सरकारने सुरू केलेल्या 'समर्थ उत्तर प्रदेश - विकसित उत्तर प्रदेश @२०४७ अभियान' ला नागरिकांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे. या अभियानांतर्गत आतापर्यंत संपूर्ण राज्यातून तब्बल १९ लाख सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, राज्याच्या भविष्यातील विकासासाठी युवकांमध्ये सर्वाधिक उत्साह दिसून येत आहे..ग्रामीण भागातून सर्वाधिक प्रतिसादया मोहिमेत नोडल अधिकारी आणि प्रतिष्ठित नागरिक राज्याच्या सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये प्रवास करत आहेत. ते विद्यार्थी, शिक्षक, शेतकरी, व्यावसायिक, उद्योजक आणि सामान्य जनतेशी संवाद साधून मागील ८ वर्षांतील विकासकामांची माहिती देत आहेत आणि भविष्याच्या योजनांवर लोकांकडून सूचना घेत आहेत.आतापर्यंत मिळालेल्या सुमारे १९ लाख सूचनांपैकी बहुतांश सूचना ग्रामीण भागातून आल्या आहेत, तर शहरी नागरिकांनीही यात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. विशेषतः, तरुण पिढीने भविष्यातील विकासाचा आराखडा तयार करण्यात मोठा उत्साह दाखवला आहे..शिक्षण, आरोग्य आणि शेतीवर लक्ष केंद्रितनागरिकांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये शिक्षण क्षेत्र सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा बनून समोर आला आहे.शिक्षण: शिक्षणात सुधारणा करणे, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणे, व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे आणि परदेशी भाषा शिकण्यावर जास्त भर दिला गेला आहे.आरोग्य: आरोग्य सेवांचा विस्तार आणि समाज कल्याण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर मोठ्या संख्येने सूचना मिळाल्या आहेत.कृषी: शेतीत एआय (AI) आणि आयओटी (IoT) यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, बाजारपेठांचे (मंडईंचे) आधुनिकीकरण आणि पीक साठवण क्षमता (Storage) वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे..जनतेच्या सूचना: काही खास उदाहरणेया अभियानात सहभागी झालेल्या नागरिकांनी काही विशेष सूचना मांडल्या आहेत:सुलतानपूरचे कुलश्रेष्ठ सिंह यांनी शिक्षण व्यवस्थेमध्ये विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक या तिघांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. तसेच, लहान स्तरावर व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि संस्कारांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला.मैनपुरीच्या अंजली दीक्षित यांनी शेतकऱ्यांना एआय आणि आयओटीसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा आणि कृषी बाजारपेठा आधुनिक बनवण्याचा प्रस्ताव दिला.जौनपूरचे बृजेश सिंह यांनी ग्रामीण पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यावर आणि शहरी-ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये शैक्षणिक व सांस्कृतिक देवाणघेवाण करण्याची व्यवस्था करण्यावर भर दिला.सर्वाधिक सूचना संभल, महाराजगंज आणि सोनभद्र जिल्ह्यांतून प्राप्त झाल्या आहेत, यावरून ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागांमध्ये या अभियानाबद्दल मोठी आवड असल्याचे स्पष्ट होते..जनतेच्या मताने तयार होणार 'विकसित उत्तर प्रदेश @२०४७'सरकार आता या सर्व सूचनांचे विश्लेषण करून 'विकसित उत्तर प्रदेश @२०४७' चा अंतिम आराखडा (व्हिजन डॉक्युमेंट) तयार करणार आहे. यात सामान्य नागरिकांचे मत थेट समाविष्ट असेल, जेणेकरून विकास योजना लोकांना आवश्यक असलेल्या गरजांवर आधारित राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.