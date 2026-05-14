Chhatrapati Sambhaji Maharaj Jayanti:“राष्ट्रनिष्ठा, स्वाभिमान आणि त्यागाचे अमिट प्रतीक!” संभाजी महाराज जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री योगींचे मोठे विधान चर्चेत

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थोरले पुत्र आणि मराठा साम्राज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी महाराज यांची आज जयंती साजरी केली जात आहे. या निमित्त उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांनी 'शंभूराजें'ना विनम्र अभिवादन करत त्यांच्या शौर्याचे स्मरण केले आहे..आज १४ मे २०२६ रोजी संपूर्ण देशात 'शंभूराजे' यांच्या स्मृतींना उजाळा दिला जात आहे. विविध नेत्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त केलेल्या भावना खालीलप्रमाणे आहेत:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे अभिवादनउत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनकार्याचा गौरव करताना म्हटले, "छत्रपती संभाजी महाराजांचे प्रेरणादायी जीवन राष्ट्रनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, पराक्रम, त्याग आणि स्वाभिमानाचे एक अमिट प्रतीक आहे."त्यांनी शंभूराजेंना 'धर्माचे रक्षक' आणि 'महान योद्धा' संबोधून त्यांच्या चरणी नमन केले..गृहमंत्री अमित शहा यांचा 'एक्स' संदेशअमित शहा यांनी शंभूराजेंच्या लष्करी कौशल्याचा आणि धर्माप्रती असलेल्या निष्ठेचा उल्लेख केला, "लहानपणापासूनच राष्ट्रप्रेम आणि स्वराज्याचे संस्कार आत्मसात केलेल्या संभाजी महाराजांनी अनेक रणनीतिक क्षेत्रे मुघलांच्या तावडीतून मुक्त केली आणि असंख्य युद्धांमध्ये त्यांचा पराभव केला."धर्मांतर रोखण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला आणि स्वधर्म, स्वभाषा व स्वराज्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, अशा शब्दांत शहा यांनी त्यांच्या बलिदानाला अभिवादन केले..शिवराज सिंह चौहान आणि इतर नेत्यांची श्रद्धांजली, "स्वदेश, स्वधर्म आणि स्वराज्यासाठी समर्पित तुमचे जीवन प्रत्येक भारतीयासाठी प्रेरणादायी आहे. या वीर सुपुत्राच्या चरणी माझे वारंवार प्रणाम."भजनलाल शर्मा (मुख्यमंत्री, राजस्थान): "मातृभूमी आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी दिलेला तुमचा त्याग आणि शौर्य युगायुगांपर्यंत देशाला प्रेरणा देत राहील."रेखा गुप्ता (मुख्यमंत्री, दिल्ली): "अद्वितीय शौर्य आणि अदम्य साहसाचे रक्षक शंभूराजेंचे आदर्श सदैव आमचे मार्गदर्शन करत राहतील.".शंभूराजेंचा देदिप्यमान इतिहासछत्रपती संभाजी महाराजांनी अवघ्या ३१ वर्षांच्या आयुष्यात १२० हून अधिक युद्धे लढली आणि एकाही युद्धात त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला नाही. औरंगजेबाच्या अवाढव्य सेनेला तब्बल ९ वर्षे दक्षिण भारतात रोखून धरण्याचे ऐतिहासिक कार्य त्यांनी केले. त्यांच्या या बलिदानामुळेच हिंदवी स्वराज्याचा पाया अधिक भक्कम झाला.आज १४ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्रासह देशभरात विविध व्याख्याने, पोवाडे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून 'धर्मवीर' संभाजी महाराजांना मानवंदना दिली जात आहे.