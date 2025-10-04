मशिदीच्या भिंती जमीनदोस्त! Allahabad High Court चा महत्त्वाचा आदेश; मशीद पाडण्याच्या प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संभळ मशीद पाडण्याची मुस्लिम याचिका फेटाळलीगावकऱ्यांनी स्वतः मशीदच्या भिंती पाडण्यास सुरुवात केली.प्रशासनाने सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाविरोधात कारवाई सुरू ठेवली..Sambhal Mosque Demolition : संभळमधील सरकारी व तलावाच्या जमिनीवर बांधलेली मशीद पाडण्याबाबत दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे मुस्लिम पक्षाला (Muslim Petition) मोठा धक्का बसला आहे..न्यायमूर्ती दिनेश पाठक यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील अरविंद कुमार त्रिपाठी व शशांक त्रिपाठी, तर राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचे मुद्दे ऐकून न्यायालयाने याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच पर्यायी उपाय उपलब्ध असल्याचे सांगून अर्ज फेटाळण्यात आला..दसऱ्याच्या सुट्टीतही विशेष खंडपीठाची सुनावणीही याचिका दसऱ्याच्या सुट्टीदरम्यान दाखल करण्यात आली होती. मशीद शरीफ गोसुलबारा रावण बुजुर्ग व मुतवल्ली मिंजर यांनी तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली होती. याचिकेत मशीद, विवाह हॉल व रुग्णालयाच्या पाडकामास स्थगिती मिळावी, अशी विनंती होती. यामध्ये विवाह हॉल आधीच पाडण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते..सरकारी जमिनीवर बांधली होती मशीद?प्रशासनाने स्पष्ट केले, की विवाह हॉल तलावाच्या जमिनीवर तर मशिदीचा काही भाग सरकारी जमिनीवर बांधला गेला आहे. याच कारणामुळे पाडकामाची कारवाई करण्यात आली. या याचिकेत राज्य सरकार, संभळचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, एडीएम, तहसीलदार व ग्रामसभा यांना पक्षकार करण्यात आले होते..PM Modi Scheme : 5 लाख पदवीधर तरुणांना दरमहा 1,000 रुपयांचा भत्ता; बिहारमधील युवकांसाठी पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा.शुक्रवारी, शनिवारी झालेली सुनावणीशुक्रवारी दुपारी दीड तास सुनावणी झाली. मात्र, मशिदीच्या बाजूने कोणताही दिलासा मिळाला नाही. न्यायालयाने कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देऊन शनिवारी सकाळी १० वाजता पुनर्सुनावणी निश्चित केली. मात्र, अखेरीस याचिका फेटाळण्यात आली..मशिदीच्या भिंती स्वतःच्या हातांनी जमीनदोस्तसंभळच्या रायन बुजुर्ग गावात प्रशासनाने चार दिवसांचा अवधी देताच मुस्लिम समाजाने तो स्वीकारला. शुक्रवारी नमाज अदा केल्यानंतर गावकऱ्यांनी स्वतः मशीद पाडण्यास सुरुवात केली. मशिदीच्या भिंती त्यांनी स्वतःच्या हातांनी जमीनदोस्त केल्या..FAQsप्र.१: संभळ मशीद पाडण्यामागील मुख्य कारण काय आहे?उत्तर : विवाह हॉल तलावाच्या जमिनीवर आणि मशीदचा काही भाग सरकारी जमिनीवर असल्यामुळे पाडण्याची कारवाई करण्यात आली.प्र.२: मुस्लिम पक्षाने कोर्टात काय मागणी केली होती?उत्तर : मशीद, विवाह हॉल व रुग्णालय पाडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी अशी विनंती करण्यात आली होती.प्र.३: गावकऱ्यांनी पाडकामात कसा सहभाग घेतला?उत्तर : प्रशासनाने दिलेल्या चार दिवसांच्या मुदतीत गावकऱ्यांनी स्वतः मशीदच्या भिंती पाडल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.