मशिदीच्या भिंती जमीनदोस्त! Allahabad High Court चा महत्त्वाचा आदेश; मशीद पाडण्याच्या प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का

Allahabad High Court Rejects Muslim Petition in Sambhal Mosque Case : संभळमधील सरकारी जमिनीवर बांधलेली मशीद पाडण्याबाबत मुस्लिम याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली; गावकऱ्यांनी स्वतः भिंती पाडल्या.
  1. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संभळ मशीद पाडण्याची मुस्लिम याचिका फेटाळली

  2. गावकऱ्यांनी स्वतः मशीदच्या भिंती पाडण्यास सुरुवात केली.

  3. प्रशासनाने सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाविरोधात कारवाई सुरू ठेवली.

Sambhal Mosque Demolition : संभळमधील सरकारी व तलावाच्या जमिनीवर बांधलेली मशीद पाडण्याबाबत दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे मुस्लिम पक्षाला (Muslim Petition) मोठा धक्का बसला आहे.

