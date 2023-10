नवी दिल्ली : LGBTQ ही शहरी किंवा उच्चभ्रूंपर्यंत मर्यादीत गोष्ट नाही, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्टानं केली आहे. 'सेम सेक्स मॅरेज' अर्थात समलैंगिक विवाह या विषयावर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे. (Same Sex marriage LGBTQ is not something limited to urban or elite Imp Comment of Supreme Court)

सरन्यायाधीश CJI चंद्रचूड म्हणतात की, "समलैंगिकता किंवा विचित्रपणा ही शहरी संकल्पना नाही किंवा समाजाच्या उच्च वर्गांपुरती मर्यादित नाही. समलैंगिकता ही एखाद्याची जात-वर्ग किंवा सामाजिक-आर्थिक स्थिती विचारात न घेता कोणमध्येही असू शकते"