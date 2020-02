काँग्रेसला धक्का; दिग्गज नेत्याच्या मुलानेच केला भाजपमध्ये प्रवेश

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्याच्या मुलाने भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जनार्दन द्विवेदी यांचे चिरंजीव समीर द्विवेदी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. जनार्दन द्विवेदी यांनी बोलताना मुलाने घेतलेल्या निर्णयाची कुठलीही कल्पना नसल्याचे सांगितले आहे. मुलाने घेतलेला निर्णय हा त्याचा वैयक्तिक निर्णय असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

जनार्दन द्विवेदी हे काँग्रेसचे प्रमुख नेते आहेत. सोनिया गांधींचे ते निकटवर्तीय मानले जायचे. मात्र सध्या काँग्रेसमधील त्यांचे स्थान पूर्वीसारखे नाही. जनार्दन द्विवेदी यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे कौतुक केल्यापासून पक्षातील त्यांचे महत्त्व कमी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

द्विवेदी यांनी मोदींचे कौतुक करताना मोदी हे भारतीयांच्या जवळचे नेते बनले असून मोदींचा विजय हा भारतीयांचा विजय असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर काँग्रेस नेतृत्व नाराज असल्याचे सांगण्यात येत होते. अशातच आता त्यांचा मुलगा भाजपवासी झाल्याने काँग्रेस नेतृत्व आणि द्विवेदी यांच्यातील दी आणखीनच वाढेल असा अंदाज बांधण्यात येत आहे.

Senior Congress leader Janardan Dwivedi to ANI on his son Samir joining BJP: I have no information about this, If he is joining BJP then it is his independent decision. (file pic) https://t.co/rAWyoSJFEL pic.twitter.com/lNoyg0ZnAi

— ANI (@ANI) February 4, 2020