'संदीप माहेश्वरी माफी मांगो'; संस्कृतवरून ओढवून घेतला वाद

नवी दिल्ली - भारतात शालेय अभ्यासक्रमामध्ये भाषा विषय शिकवले जातात. यामध्ये मातृभाषेचा समावेश आहे. याशिवाय संस्कृतसारख्या दररोज बोलल्या न जाणाऱ्या भाषाही आहेत. यावर वादग्रस्त कमेंट केल्यानंतर मोटिव्हेशनल स्पिकर संदीप माहेश्वरीविरोधात ट्विटरवर ट्रेंड सुरु झाला आहे. यामध्ये संदीप माहेश्वरीने माफी मागावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. ज्या भाषा बोलल्या जात नाहीत त्यांचा अभ्यास करून दबाव का घ्यायचा असं सांगताना संदीप माहेश्वरींनी केलेलं वक्तव्य आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे.

संदीप माहेश्वरी यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ट्विटरवर त्यांनी माफी मागावी असा ट्रेंड सुरु झाला आहे. संदीप माहेश्वरी यांचं हे वक्तव्य मुर्खपणा असल्याचं युजर्सनी म्हटलं आहे. एका युजरनं म्हटलं की, चर्चा कशावरही असली तरी तुम्ही संस्कृत भाषेची खिल्ली उडवू शकत नाही. आपण गणितातील त्रिकोणमितीसारखी प्रकरणं फक्त शिकतो त्याचा दररोजच्या जीवनात वापर करत नाही. याचा अर्थ असा नाही की आपण अभ्याक्रमातून ते काढून टाकावं.

#क्षमा_मांगो_संदीप_माहेश्वरी Sanskrit is the language of God. Its the mother of all languages. I can relate every Indian language only by knowing Sanskrit grammar. I respect Sandeep sir but what he said is NOT acceptable #क्षमा_मांगो_संदीप_माहेश्वरी pic.twitter.com/AyPXJiB6HS

दरम्यान, काही युजर्सनी संदीप माहेश्वरींनी माफी मागण्याची गरज नाही असंही म्हटलं आहे. त्यांचा पूर्ण व्हिडिओ न पाहता कोणत्याही प्रकारचे आरोप कऱणं चुकीचं आहे असं म्हणत युजरने पूर्ण व्हिडिओ शेअर केला आहे.

here's the full video...

Sandeep Maheshwari doesn't need to apologise for this.

stop blaming someone for what u have seen without even thinking of watching the full video and stop this Hatred for good people and their work.

stupid puppets of others #क्षमा_मांगो_संदीप_माहेश्वरी pic.twitter.com/0WDMsd0MzQ

— Shivam (@shiv_am_logan) August 12, 2020