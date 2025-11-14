Belgaum News: लाखो रुपयांचा निधी मिळूनही नंदगड तलावातील पुतळा उभारणीचे काम अर्धवट; जलपर्णी आणि गाळ पुन्हा वाढल्याने नागरिकांत नाराजीचा सूर.

क्रांतिवीर संगोळी रायण्णा यांच्या कार्याची प्रेरणा सर्वांना मिळावी, तसेच या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांना विविध प्रकारची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून या ठिकाणी विविध प्रकारची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यापैकी म्युझियम आणि इतर प्रकारची कामे पूर्ण झाली आहेत..मात्र, समाधी स्थळावर असलेल्या तलावाचा विकास करून पुतळा उभारण्याचे काम गेल्या काही वर्षांपासून अर्धवट स्थितीत आहे. तसेच तलावातील अनेकदा गाळ काढण्यात येत असला तरी एकाच वेळी सर्व प्रकारचे काम पूर्ण केले जात नसल्याने हा प्रकल्प अनेक महिन्यांपासून रखडल्याचे दिसून येत आहे.- मिलिंद देसाई.Belgaum News: दोन वर्षांपूर्वी बनलेला रस्ता आता कचऱ्याने भरला; प्रकाशव्यवस्था नसल्याने धोका वाढला .ब्रिटिश साम्राज्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या संगोळी रायण्णा यांना नंदगड येथे फाशी देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्या कार्याची प्रेरणा मिळावी यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून नंदगड येथे समाधीस्थळावर अनेक विकासकामे करण्यात आली आहेत. .तसेच अलीकडच्या काही वर्षांत समाधी स्थळाचा विकास करण्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अनेक कामे राबविण्यात आली आहेत. या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांना विविध प्रकारची माहिती उपलब्ध होत आहे, परंतु समाधी स्थळाजवळ असलेल्या नंदगड तलावाजवळ संगोळी रायण्णा यांचा पुतळा उभारण्याचे काम गेल्या काही वर्षांपेक्षा सुरू आहे..Belgaum News: खानापूर तालुक्यात मराठी शाळांवर कन्नड शाळांचा ग्रहण! दोन मुलांसाठी सुरू केली शाळा, गावकऱ्यांमध्ये संताप.विस्तीर्ण तलावात पसरलेल्या नंदगड येथील तलावात मोठ्या प्रमाणात गाळ आणि जलपर्णी वाढली होती. मात्र, तलावात संगोळी रायण्णा यांचा पुतळा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर आतापर्यंत दोन वेळा तलावातील गाळ आणि जलपर्णी काढण्यात आली आहे. .तलावातील गाळ काढल्यानंतर तलावाच्या मध्यभागी पुतळा उभारण्याचे काम हाती घेण्यापूर्वी चांगल्या प्रकारचे स्ट्रक्चर उभे करण्यात आले आहेत. तसेच स्ट्रक्चर उभे करण्यात आल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी या ठिकाणी संगोळी रायण्णा यांचा पुतळा उभारण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप पुतळ्याचे उद्घाटन झालेले नाही, तसेच अनेक महिन्यांपासून पुतळा बांधून ठेवण्यात आला आहे..तलावाचा विकास करण्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, तलावात विविध भागांतून पाणी येत असल्याने पाणी येत असल्याने तलावात पुन्हा कचरा आणि गाळ साचत असल्याचे दिसून येत असून, तलावाच्या काही भागांत पुन्हा जलपर्णी वाढली आहे. त्यामुळे विकास करण्यात आलेल्या तलावात इतर भागांतील पाणी येऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, तसेच तलावात वाढलेली जलपर्णी काढण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. .तलावाच्या विकासासाठी करण्यात आलेल्या निधीचा लाभ होणार आहे अन्यथा पुन्हा जलपर्णी वाढण्याची शक्यता असल्याचे मत या भागातील व्यापारी व नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. तलावाच्या विकासासाठी लघुपाटबंधारे विभाग आणि संबंधित विभागाने याबाबत लवकर लक्ष देणे गरजेचे आहे..पर्यटकांना मिळणार सुविधातलावात उभे केल्या जाणाऱ्या पुतळ्याचे काम काही प्रमाणात अर्धवट असले तरी नंदगड संग्रहालयात विविध कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. तसेच कोणत्याही प्रकारची कामे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी कंपाऊंड, रस्ते, कलाकृतींसह आवश्यक कामे पूर्ण करण्यासाठी सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच सिनेमा अॅनिमेटरचे इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान कार्यान्वित करण्यासाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील संग्रहालयाचे काम लवकर पूर्ण होणार असून, त्यामुळे येणाऱ्या काळात या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांची चांगली सोय होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.