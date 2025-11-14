देश

Belgaum News: लाखो रुपयांचा निधी मिळूनही नंदगड तलावातील पुतळा उभारणीचे काम अर्धवट; जलपर्णी आणि गाळ पुन्हा वाढल्याने नागरिकांत नाराजीचा सूर.

lake statue constrction Delay work: क्रांतीवीरांचे स्मारक अर्धवट, तलावात पुन्हा जलपर्णी! नंदगडातील विकासकामे रखडल्याने नागरिकांत संतापाचा उद्रेक
lake statue constrction Delay work

lake statue constrction Delay work

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

क्रांतिवीर संगोळी रायण्णा यांच्या कार्याची प्रेरणा सर्वांना मिळावी, तसेच या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांना विविध प्रकारची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून या ठिकाणी विविध प्रकारची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यापैकी म्युझियम आणि इतर प्रकारची कामे पूर्ण झाली आहेत.

