AAP मध्ये बंडखोरीचा भडका! पक्ष आणि अरविंद केजरीवालांची पहिली प्रतिक्रिया समोर; ७ खासदारांचे नाव घेत भाजपवर गंभीर आरोप

आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह यांनी राघव चड्ढा यांच्यासह पक्षाच्या सात राज्यसभा खासदारांच्या कथित बंडावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. अरविंद केजरीवालांचीही प्रतिक्रिया समोर आली आहे. त्यांनी याला भाजपचे 'ऑपरेशन लोटस' म्हटले असून पंजाब निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा एक कट रचण्यात आल्याचे म्हटले आहे. संजय सिंह यांनी असा आरोप केला की, अंमलबारी संचालनालयाच्या भीतीचा वापर करून राजकारण्यांना आपल्या बाजूने वळवले जात आहे. भगवंत मान यांचे सरकार चांगले काम करत आहे, परंतु काही लोक ते थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत..संजय सिंह म्हणाले की, त्यांना तीव्र दुःख आणि वेदना झाल्या असून अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधत त्यांनी याला एक घृणास्पद खेळ म्हटले. पंजाबची जनता त्यांना कधीही माफ करणार नाही. त्या सात खासदारांनी पंजाबच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर सुशासनाच्या कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप केला..ते म्हणाले की, आम आदमी पक्षाने तळागाळातून अनेक नेते घडवले आणि त्यांना संसदेत आणले, पण आता तेच लोक पक्षाचा आणि जनतेच्या विश्वासाला तडा देत आहेत. पंजाब सरकार मोफत शिक्षण, पाणी आणि वीज देत आहे, तर त्यात काय चूक आहे? त्यांनी आरोप केला की, त्यांना धमकावले जात आहे. काहींना धमकावले जाते, तर इतरांच्या घरांवर छापे टाकले जातात. तीन दिवसांपूर्वी ईडीने अशोक मित्तल यांच्या घरावर छापा टाकला. ईडीने अशोक मित्तल यांच्या घरावर छापा टाकला आणि ईडीच्या धमकीखाली ते घर पाडले..त्यांनी आरोप केला की, पंजाबशी गद्दारी करण्यासाठी ऑपरेशन लोटस सुरू करण्यात आले होते. जेव्हा जेव्हा पंजाबच्या जनतेशी गद्दारी केली जाईल, तेव्हा त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. ज्या पक्षाने हे तीन काळे कायदे मंजूर केले, त्याच पक्षासाठी राघव चड्ढा काम करत राहतील. पंजाबची जनता त्यांना कधीही माफ करणार नाही..संजय सिंह म्हणाले की, भगवंत मान चांगले काम करत आहेत आणि हे लोक सरकारला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आज ते खूप दुःखी आणि व्यथित आहेत. पंजाबची जनता त्यांना कधीही माफ करणार नाही. या सात जणांनी पंजाबच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. आज 'आप' पक्षातील सात राज्यसभा खासदारांना फोडून भाजपमध्ये घेण्यात आले. पंजाबची जनता त्यांना कधीही माफ करणार नाही..ते म्हणाले की, 'आप'ने राघव चड्ढा यांना राज्यसभेत पाठवले. संदीप पाठक यांना राज्यसभेत पोहोचण्याची संधी मिळाली. अशोक मित्तल आणि स्वाती मालीवाल या सर्वांना आम आदमी पार्टी आणि पंजाबच्या जनतेने तळागाळातून देशाच्या संसदेत पोहोचवले. हरभजन सिंग यांना पंजाबच्या जनतेने प्रेम आणि आशीर्वाद दिले. त्यांना संसदेत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले, पण जनतेचा विश्वासघात केला..यावर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि 'आप'चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या माजी पोस्टमध्ये भाजपवर निशाणा साधत म्हटले, "भाजपने पुन्हा एकदा पंजाब्यांचा विश्वासघात केला आहे." भाजपमध्ये कोण सामील होणार?राघव चढ्ढाअशोक मित्तलस्वाती मालीवालहरभजन सिंगसंदीप पाठकविक्रमजीत सिंग साहनीराजेंद्र गुप्ता.