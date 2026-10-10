सरपंच व्हायचंय! निवडणुकीसाठी पैसे नाहीत, लिव्ह इन पार्टनरच्या घरी केली चोरी; २५ वर्षीय तरुणाला अटक

सरपंचपदाची निवडणूक लढण्यासाठी आणि महागड्या वस्तूंची हौस पूर्ण करण्यासाठी तरुणानं चक्क चोरी केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय. या प्रकरणी २५ वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आलीय. राजस्थानमधील तरुणाने मध्य प्रदेसातल्या इंदौरमध्ये लिव्ह इन पार्टनरच्या घरात १.१० कोटींची चोरी केली. त्याच्याकडून चोरीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. .गोपाल उर्फ गोपी जाखड असं चोरी करणाऱ्या तरुणाचं नाव आहे. त्याने लिव्ह इन पार्टनरच्या घरातून सोन्याचं बिस्किट, सोन्याची चेन, रोख रक्कम आणि आयफोन १७ चोरले होते. तो राजस्थानमधील जोधपूर जिल्ह्यातील गरासनी गावचा रहिवासी आहे..भाच्याच्या किडन्या निकामी, हॉस्पिटलला जाताना मामाला पोलिसांनी उचललं; ३० वर्षे देशसेवा, कागदपत्रेही दाखवली.इंदूरमधील लसूडीया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या रेणू शर्मा यांच्या घरात चोरी झाली होती. याप्रकरणी त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. चोरी झालेल्या वस्तूंची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. या तपासादरम्यान रेणू शर्मा यांच्यासोबत काही काळापासून राहणाऱ्या गोपालवर पोलिसांना संशय आला..रेणू शर्मा आणि गोपाल यांची ओळख सोशल मीडियाच्या माध्यमातून झाली होती. त्यानंतर दोघेही लिव्ह इनमध्ये राहत होते. रेणू यांनी घरातील कपाटात मौल्यवान वस्तू ठेवल्याची माहिती गोपालला होती. चोरीनंतर तो घरातून निघून गेला आणि त्याने मोबाईलही बंद केला. त्यामुळे पोलिसांचा त्याच्यावर जास्त संशय होता. तपास आणि चौकशीनंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोपालला गावात सरपंचपदाची निवडणूक लढवायची होती. त्यासाठी पैसे हवे होते. याशिवाय स्वतःचे महागडे शौक पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने त्याने चोरी केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी आरोपीकडून ६३० ग्रॅम वजनाचं सोन्याचं बिस्किट, ४० ग्रॅम सोन्याची चेन, दोन लाख रुपये रोख आणि आयफोन १७ जप्त केला आहे. या सर्व वस्तूंची किंमत सुमारे १.१० कोटी रुपये असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.