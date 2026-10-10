देश

सरपंच व्हायचंय! निवडणुकीसाठी पैसे नाहीत, लिव्ह इन पार्टनरच्या घरी केली चोरी; २५ वर्षीय तरुणाला अटक

Man Steals From Live In Partner एका २५ वर्षीय तरुणाने लिव्ह इन पार्टनरच्या घरातच चोरी करत १ कोटी २० लाख रुपयांचा मुद्देमाल लुटल्याची घटना समोर आलीय. या प्रकरणी तरुणाला अटक करण्यात आली आहे.
Man Steals From Live In Partner

Man Steals From Live In Partner

Esakal

सूरज यादव
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सरपंचपदाची निवडणूक लढण्यासाठी आणि महागड्या वस्तूंची हौस पूर्ण करण्यासाठी तरुणानं चक्क चोरी केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय. या प्रकरणी २५ वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आलीय. राजस्थानमधील तरुणाने मध्य प्रदेसातल्या इंदौरमध्ये लिव्ह इन पार्टनरच्या घरात १.१० कोटींची चोरी केली. त्याच्याकडून चोरीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

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