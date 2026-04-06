Court Decision: मोठी बातमी! बाप-लेकाच्या मृत्यू प्रकरणात ९ पोलिसांना फाशीची शिक्षा; तामिळनाडूतील कोर्टाचा निर्णय

मदुराई: पोलिसांच्या छळामुळे बाप-लेकाचा मृत्यू झाल्याची घटना सहा वर्षांपूर्वी तामिळनाडू येथे घडली होती. या प्रकरणात आता मदुराईच्या विशेष कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत ९ पोलिस कर्मचाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला होता. ही घटना १९ जून २०२० रोजी घडली होती. थूथुकुडी जिल्ह्यातील साथानकुलम येथे व्यापारी पी. जयराज आणि त्यांचा मुलगा जे. बेनिक्स यांचे मोबाईलचे दुकान होते. कोरोनात लॉकडाऊनचे नियम मोडून दुकान जास्त वेळ उघडे ठेवल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती..अटकेनंतर पोलिसांनी बाप-लेकाचा अमानूष छळ करत लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण केली. मारहाणीमुळे प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. २२ जून रोजी मुलगा बेनिक्स आणि २३ जून रोजी वडील जयराज यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता..या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. सीबीआयने याप्रकरणी इन्स्पेक्टर एस. श्रीधर, सब-इन्स्पेक्टर पी. रघु गणेश, के. बालकृष्णन यांच्यासह १० पोलीस कर्मचाऱ्यांना अटक केली होती. यातील एका आरोपीचा कोरोनामुळे मृत्यू झालेला होता..या प्रकरणात मदुराईच्या विशेष न्यायालयाने सोमवारी ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी दोषी ठरलेल्या ९ पोलीस कर्मचाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. मदुराई जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. मुथुकुमारन यांनी या प्रकरणाला 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' प्रकरण मानले आणि सर्व ९ आरोपींना हत्येच्या कलमाखाली दोषी ठरवले.कोर्टाने म्हटले की, पोलिसांनी खोट्या गुन्ह्यात अटक करून अधिकारांचा गैरवापर केला आणि अमानुष छळ करून बाप-लेकाचा जीव घेतला. त्यामुळे दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येत आहे.