Satish Jarkiholi ED Raid : ED च्या धाडीत सापडले 2 कोटी! कारवाईनंतर बांधकाममंत्री म्हणाले, 'आमच्या संस्थांची वार्षिक उलाढाल दोन हजार कोटींची..'

बंगळूर : आमच्या संस्थांची वार्षिक उलाढाल दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे ईडीच्या (सक्तवसुली संचालनालय) तपासादरम्यान सापडलेले दोन कोटी आमच्यासाठी मोठी रक्कम (Satish Jarkiholi ED raid) नाही, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी शुक्रवारी (ता. ११) स्पष्ट केले. ईडीची कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..बंगळूर शहरात आपल्या आणि निकटवर्तीयांच्या घरांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या कारवाईबाबत पत्रकारांशी बोलताना जारकीहोळी म्हणाले की, तपासादरम्यान घरातून सापडलेली दोन कोटींची रोकड आमचीच आहे. ती रक्कम परत मिळविण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. आफ्रिकेत खाणकाम आणि व्यापाराशी संबंधित कंपनी सुरू करण्याची आमची योजना आहे. मात्र, त्यासाठी अद्याप कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही. गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले..मुलगा आणि मुलीच्या नावाने कंपनी स्थापन केल्याचे त्यांनी मान्य केले. या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे प्राप्तिकर विभागाला यापूर्वीच देण्यात आली आहेत. ईडीने मागणी केल्यास आवश्यक कागदपत्रेही सादर करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Nashik Police Bribery Case : लाचखोर हवालदाराला चार वर्षे सक्तमजुरीसह 5 हजार रुपये दंडाची शिक्षा; 10 हजारांची लाच स्वीकारताना पकडलेलं रंगेहाथ.‘ही झडती, ईडीची कारवाई नव्हे’गुरुवारी ईडीची झडती पूर्ण झाल्यानंतर जारकीहोळी म्हणाले की, ही ईडीची कारवाई नसून, तपासणी होती. काही शंका असल्यास थेट नोटीस देऊन माहिती मागविता आली असती. अधिकाऱ्यांनी मागितलेल्या सर्व माहितीला आम्ही उत्तर दिले असून, चौकशी व तपासात पूर्ण सहकार्य केले आहे. परदेशातील प्रस्तावित गुंतवणुकीबाबतही अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली आहे. ईडीच्या नोटिसीत परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचा (फेमा) उल्लेख आहे. मात्र, परदेशातील गुंतवणुकीची प्रक्रिया अद्याप कायदेशीर टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले..Siddhesh Parab Arrested : शिरोड्यात माजी उपसभापतीच्या घरात पोलिसांची रेड; शिंदे शिवसेनेच्या सिद्धेश परब यांना अटक, सिंधुदुर्गात खळबळ.आफ्रिकेत कंपनी सुरू करण्याची योजनाआफ्रिकेत खाणकाम आणि व्यापाराशी संबंधित कंपनी सुरू करण्याची आमची योजना आहे. मात्र, त्यासाठी अद्याप कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही. गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.