World Tiger Day: जिथे पूर्वी होती मानवी वस्ती, तिथे आता वाघांचे राज्य! सातपुडा टायगर रिझर्व्हमध्ये ५५ हून अधिक वाघांचा वावर

मध्य प्रदेशातील प्रसिद्ध सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पमध्ये वाघांच्या संवर्धनासाठी गेल्या दशकभरापासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. नॅशनल टायगर कन्झर्व्हेशन अथॉरिटीला (NTCA) पाठवलेल्या ताज्या प्राथमिक सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, रिझर्व्हमध्ये ५५ हून अधिक वाघ आढळले आहेत. यातील सुमारे १० वाघांची प्रथमच नोंद झाली आहे. २०१८ मध्ये झालेल्या वन्यजीव गणनेत येथे ४५ वाघ आढळले होते..गावांचे पुनर्वसन, अधिवासाचा विस्ताररिझर्व्हचे क्षेत्र संचालक एल. कृष्णमूर्ती यांच्या मते, वाघांची संख्या वाढण्यामागे केवळ नैसर्गिक वाढ नसून गेल्या दहा वर्षांतील नियोजनबद्ध संवर्धन आणि व्यवस्थापनाचा मोठा वाटा आहे.सुमारे २,१५० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या या व्याघ्र प्रकल्पातील ५० हून अधिक वनगावे रिकामी करून तेथील कुटुंबांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्यात आले. मानवी वस्ती हटवल्यानंतर तब्बल ११ हजार हेक्टर क्षेत्रात गवताळ प्रदेश विकसित करण्यात आला..या भागात तृणभक्षी प्राण्यांना पुरेसे खाद्य मिळावे यासाठी ८५ प्रकारच्या पौष्टिक गवतांची लागवड करण्यात आली. यामुळे हरणांसारख्या तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या आणि त्यातून वाघांसाठी उपलब्ध होणारे नैसर्गिक खाद्य वाढण्यास मदत झाली.पेंचमधून आणले १,६०० चितळवाघांच्या अधिवासात खाद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी पेंच व्याघ्र प्रकल्पमधून तब्बल १,६०० चितळ सातपुड्यात आणून सोडण्यात आले. त्यामुळे वाघांसह इतर मांसाहारी वन्यजीवांसाठी जंगलातील नैसर्गिक अन्नसाखळी अधिक मजबूत करण्यास मदत झाली..१७० पेट्रोलिंग कॅम्प्स; ड्रोनमधून जंगलावर नजरवाघांच्या वाढत्या संख्येसोबतच त्यांच्या सुरक्षेसाठीही प्रशासनाने तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला आहे. रिझर्व्हमध्ये १७० पेट्रोलिंग कॅम्प्स उभारण्यात आले असून वाहनांसह बोटींच्या माध्यमातून जलमार्गावरही गस्त घातली जाते.रिझर्व्हमधील १२२ बीट्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष ड्रोनचा वापर केला जात आहे. हे ड्रोन सुमारे ५०० मीटर उंचीवरून जंगलाच्या मोठ्या भागावर नजर ठेवतात. त्यामुळे वन्यजीवांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासोबतच बेकायदा मानवी हालचालींवरही नियंत्रण ठेवण्यास मदत होत आहे..ऑक्टोबरमध्ये पर्यटकांना वाघांचे अधिक दर्शन?सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पाचे दरवाजे ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा पर्यटकांसाठी खुले झाल्यानंतर जंगल सफारी करणाऱ्या पर्यटकांना यंदा वाघांचे दर्शन होण्याची शक्यता अधिक आहे. वाघांची वाढलेली संख्या, सुधारलेला अधिवास आणि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था यामुळे सातपुड्यातील वन्यजीव पर्यटनालाही नवे बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.