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World Tiger Day: जिथे पूर्वी होती मानवी वस्ती, तिथे आता वाघांचे राज्य! सातपुडा टायगर रिझर्व्हमध्ये ५५ हून अधिक वाघांचा वावर

55 Plus Tigers Thrive in Satpura Tiger Reserve: सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पात गावांचे पुनर्वसन, ११ हजार हेक्टर गवताळ अधिवास आणि ८५ प्रकारच्या तृणलागवडीमुळे वाघांसाठी नैसर्गिक खाद्यसाखळी मजबूत; २०१८ च्या तुलनेत संख्येत लक्षणीय वाढ
Satpura Tiger Reserve Becomes Safe Haven for 55 Plus Tigers Following Successful Village Relocation and Conservation

Satpura Tiger Reserve Becomes Safe Haven for 55 Plus Tigers Following Successful Village Relocation and Conservation

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मध्य प्रदेशातील प्रसिद्ध सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पमध्ये वाघांच्या संवर्धनासाठी गेल्या दशकभरापासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. नॅशनल टायगर कन्झर्व्हेशन अथॉरिटीला (NTCA) पाठवलेल्या ताज्या प्राथमिक सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, रिझर्व्हमध्ये ५५ हून अधिक वाघ आढळले आहेत. यातील सुमारे १० वाघांची प्रथमच नोंद झाली आहे. २०१८ मध्ये झालेल्या वन्यजीव गणनेत येथे ४५ वाघ आढळले होते.

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