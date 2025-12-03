देश

Savadatti Yatra : सौंदत्ती डोंगरावर लाखोंची गर्दी! रेणुका देवी यात्रेत परड्या भरण्याचा पारंपरिक जल्लोष; भाविकांचा उत्साह शिगेला

Traditional Pardya Bharne Ritual : गर्दीमुळे प्रशासनातर्फे उपलब्ध करून दिलेल्या खोल्या देखिल कमी पडत असल्याने अनेकांनी डोंगरावर ठिकठिकाणी तंबूमध्ये वास्तव्य केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बेळगाव: सौंदत्ती येथील रेणुका देवीच्या यात्रेनिमित्त बुधवारी (ता. ३) पारंपरिक पद्धतीने परड्या भरण्याचा कार्यक्रम होणार आहे. मार्गशीर्ष पौर्णिमा यात्रेचा मुख्य दिवस असल्याने डोंगरावर प्रचंड गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने मंदिर प्रशासनातर्फे दर्शनासाठी आणि इतर सुविधांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

