Savadatti Yatra : सौंदत्ती डोंगरावर लाखोंची गर्दी! रेणुका देवी यात्रेत परड्या भरण्याचा पारंपरिक जल्लोष; भाविकांचा उत्साह शिगेला

बेळगाव: सौंदत्ती येथील रेणुका देवीच्या यात्रेनिमित्त बुधवारी (ता. ३) पारंपरिक पद्धतीने परड्या भरण्याचा कार्यक्रम होणार आहे. मार्गशीर्ष पौर्णिमा यात्रेचा मुख्य दिवस असल्याने डोंगरावर प्रचंड गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने मंदिर प्रशासनातर्फे दर्शनासाठी आणि इतर सुविधांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..मार्गशीर्ष पौर्णिमा यात्रेनिमित्त गेल्या चार-पाच दिवसांपासून कोल्हापूर, सांगली आदी भागातील भाविक डोंगरावर दाखल झाल्यामुळे डोंगराचा परिसर फुलून गेला आहे. गर्दीमुळे प्रशासनातर्फे उपलब्ध करून दिलेल्या खोल्या देखिल कमी पडत असल्याने अनेकांनी डोंगरावर ठिकठिकाणी तंबूमध्ये वास्तव्य केले आहे. .Pandharpur News: 'पंढरीत दीड लाख भाविकांची मांदियाळी'; मोक्षदा एकादशीदिवशी विष्णुपद मंदिरामध्ये दर्शनासाठी भाविकांची रीघ...देवीच्या दर्शनानंतर पारंपरिक पद्धतीने परड्या भरण्याचा कार्यक्रम पार पडणार असून, आपल्या परंपरेप्रमाणे डोंगरावर दाखल झालेले भाविक धार्मिक विधी करताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे सकाळपासूनच धार्मिक विधी पार पडण्यासाठी स्वयंपाक तयार करण्यासह इतर प्रकारची लगबग भाविकांमध्ये पहावयास मिळत आहे..परड्या भरण्याचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर भाविक आपल्या गावाकडे रवाना होणार आहेत. सायंकाळी देवीचे कंकण, मंगळसूत्र विसर्जन आणि पालखी सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांमध्ये भाविक अधिक संख्येने सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे डोंगरावर लाखो लोकांची गर्दी होणार असल्याने प्रशासनातर्फे विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..Koparde Haveli News: 'कोपर्डे हवेलीत गुलाल-खोबऱ्याची उधळण'; रथोत्सवात फटाक्यांची आतषबाजी, भाविकांची गर्दी...डोंगरावर लाखो लोकांची गर्दी होऊन देखील परंपरेप्रमाणे सायंकाळी चार ते सहा या वेळेत मंदिर बंद ठेवण्यात आल्याने दर्शनासाठी रांगेत थांबलेल्या भाविकांची अडचण होत आहे. बुधवारी (ता.३) सकाळी 'शांती होम' करण्यात येणार आहे. .होम संपेपर्यंत भाविकांना दर्शनासाठी वाट पहावी लागणार असून, भाविकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन 'रेणुका देवस्थान'तर्फे करण्यात आले आहे. दर्शनासाठी चार ते पाच तास भाविकांना रांगेत थांबावे लागत आहे. .त्यामुळे अनेक जण शिखर दर्शन घेऊन माघारी फिरत आहेत तर काही जण लवकर दर्शन व्हावे, यासाठी विशेष दर्शनाच्या रांगेतून जात आहेत. परड्या भरण्याचा कार्यक्रम झाल्यानंतर यात्रेची सांगता होणार असली तरी पुढील चार ते पाच दिवस डोंगरावर गर्दी कायम राहणार असल्याची माहिती मंदिर प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे. विशेष बस सुविधा.कोल्हापूर परिसरातून येणाऱ्या भाविकांसाठी परिवहन मंडळातर्फे विशेष बसची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे डोंगरावर सर्वत्र महाराष्ट्रातील बसच्या रांगा लागल्याचे चित्र आहे. कोल्हापूर आणि इतर भागातून आलेले मानाचे जग असलेल्या ठिकाणी अधिक गर्दी होत असून, जोगनभाव परिसरातही विविध धार्मिक विधी पार पाडले जात आहेत. त्यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून डोंगर परिसरात धार्मिक आणि उत्साहाचे वातावरण पाहावयास मिळत आहे..