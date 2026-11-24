Saurav Das Video: ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात ‘कॉक्रोच चळवळी’वर व्याख्यान देण्यासाठी ब्रिटनला जाणाऱ्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे सह-संयोजक सौरव दास यांना दिल्ली विमानतळावर रोखण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सोमवारी (२४ नोव्हेंबर) दास यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत ही माहिती दिली. पहाटे १ वाजताच्या लंडनला जाणाऱ्या विमानात बसण्यापूर्वी दिल्ली विमानतळावरील इमिग्रेशन काउंटरवर त्यांचा पासपोर्ट अडवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या घटनेसाठी त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सौरव दास यांना ऑक्सफर्ड विद्यापीठासह केंब्रिज, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (LSE) आणि एडिनबर्ग विद्यापीठातील कार्यक्रमांसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. या ठिकाणी त्यांना ‘कॉक्रोच चळवळी’वर भाषणे द्यायची होती. भारतीय विद्यार्थ्यांनी हे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले होते. मात्र, विमानतळावरच रोखण्यात आल्यामुळे त्यांचा ब्रिटन दौरा होऊ शकला नाही, असा दावा दास यांनी केला..'सरकार का घाबरतंय?'या घटनेनंतर एक्सवरील पोस्टमध्ये दास यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. एका सुशिक्षित तरुणाने परदेशातील सुशिक्षित लोकांमध्ये जाऊन बौद्धिक चर्चा करावी, याची सरकारला एवढी भीती का वाटते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्या यांचा उल्लेख करत सरकारवर उपरोधिक टीका केली. हजारो कोटी रुपयांची बँकांची कर्जे बुडवणाऱ्या व्यक्तींना परदेशात जाण्यापासून रोखले जात नाही, मात्र आपल्याला व्याख्यानासाठी जाण्यापासून रोखण्यात आल्याचा टोला त्यांनी लगावला..तसेच, मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले. या राजकीय परिस्थितीमुळे मंत्रिमंडळ विस्तारही करता येत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, विमानतळावरील या घटनेमुळे आपले काम थांबणार नाही. भविष्यात लंडन, पॅरिस आणि अन्य ठिकाणी आपण नक्कीच प्रवास करू, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला..Dhruv Rathee Released : सीजेपी आंदोलन प्रकरणात ध्रुव राठीला दिलासा; सुटकेनंतर दिल्ली पोलिसांनी काय दिली ताकीद ?.अभिजित दिपके यांचाही सरकारवर निशाणादरम्यान, कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सौरव दास यांना ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील परिषदेत बोलण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, सत्तेत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या या निमंत्रणाचा हेवा वाटत असल्याचे दिसते, असा टोला त्यांनी एक्सवरील पोस्टमधून लगावला..या घटनेमुळे देशातील बौद्धिक चर्चा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सरकारकडून सुशिक्षित आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप कॉक्रोच जनता पार्टीने केला आहे. मात्र, सौरव दास यांनी भविष्यातही आपले काम आणि परदेश दौरे सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे, त्यांना विमानतळावर रोखण्यामागील अधिकृत कारण काय होते, याबाबत या वृत्तात स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.