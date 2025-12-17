यमुना एक्सप्रेसवेवरील अपघात: "मला वाचव..." बसमध्ये अडकलेल्या वडिलांचा मुलीला मृत्यूआधी अखेरचा कॉल

मंगळवार, १६ डिसेंबरच्या पहाटे यमुना एक्सप्रेसवेवर मथुराजवळ दाट धुक्यामुळे एक भयानक अपघात झाला, ज्यामध्ये १३ लोकांचा जीव गेला. अपघाताचे मुख्य कारण कमी दृश्यमानता (Visibility) हे होते. घटनेच्या वेळी यमुना एक्सप्रेसवेवर आग्रा ते नोएडा मार्गावर १२७ व्या माइलस्टोनजवळ धुक्यामुळे एक मीटरही पाहणे शक्य नव्हते. या अपघातात ८ बस आणि तीन लहान गाड्या एकमेकांवर आदळल्या होत्या..आग लागण्यापूर्वी मुलीला केला अखेरचा कॉलया अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये कानपूरच्या रावतपूर येथील ७५ वर्षीय जयप्रकाश वर्मा यांचाही समावेश होता. पेंटर असलेले वर्मा हे शताब्दी एसी स्लीपर बसमधून दिल्लीला जात असताना, मंगळवारी पहाटे सुमारे ४.२५ वाजता त्यांनी मुलगी मनीषाला फोन केला.त्यांनी मनीषाला सांगितले की, बसचा अपघात झाला आहे आणि ते आतमध्ये अडकले आहेत. त्यांनी मुलीला "मला वाचव" अशी विनवणी केली, पण तेवढ्यात कॉल अचानक कट झाला, ज्यामुळे कुटुंबीय घाबरून गेले..सोशल मीडियातून अपघाताची माहिती मिळाल्यावर मनीषा मथुरा येथे पोहोचली. त्यांनी जखमींच्या यादीत वडिलांचे नाव तपासले, पण ते कुठेही नव्हते. नंतर पोलिसांनी कुटुंबाला सांगितले की, धडकेनंतर लागलेल्या आगीत अनेक प्रवासी जिवंत जळाले आणि त्यांचे केवळ अवशेष मिळाले आहेत. या अवशेषांची डीएनए चाचणी करण्यासाठी ते शवगृहात ठेवले आहेत..आईने मुलांना वाचवले, पण स्वतः वाचू शकली नाहीया अपघातातून आणखी एक हृदयद्रावक आणि प्रेरणादायक कहाणी समोर आली. स्लीपर कोचमधून प्रवास करणाऱ्या एका आईने आपल्या दोन मुलांना बसच्या तुटलेल्या खिडकीतून बाहेर ढकलून दिले, पण ती स्वतःला वाचवू शकली नाही..त्या महिलेच्या एका नातेवाईकाने दिवसभर मथुरा आणि आसपासच्या रुग्णालयांमध्ये आपली वहिनी पार्वती यांना शोधले. मथुरा येथील एका रुग्णालयाबाहेर, जिथे शवविच्छेदन (Postmortem) केले जात होते, तिथे त्याने पत्रकारांना सांगितले की, अपघातानंतर त्याने पार्वतीशी फोनवर बोलणे केले होते.कॉलवर तिने सांगितले की, ती बसच्या तुटलेल्या खिडकीतून आपल्या मुलांना बाहेर काढण्यात यशस्वी झाली आहे. मात्र, या धडपडीत पार्वती यांना आपला जीव गमवावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.