देश

यमुना एक्सप्रेसवेवरील अपघात: "मला वाचव..." बसमध्ये अडकलेल्या वडिलांचा मुलीला मृत्यूआधी अखेरचा कॉल

यमुना एक्सप्रेसवेवर मथुराजवळ दाट धुक्यामुळे एक भयानक अपघात झाला, ज्यामध्ये १३ लोकांचा जीव गेला.
yamuna expressway accident

yamuna expressway accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मंगळवार, १६ डिसेंबरच्या पहाटे यमुना एक्सप्रेसवेवर मथुराजवळ दाट धुक्यामुळे एक भयानक अपघात झाला, ज्यामध्ये १३ लोकांचा जीव गेला. अपघाताचे मुख्य कारण कमी दृश्यमानता (Visibility) हे होते. घटनेच्या वेळी यमुना एक्सप्रेसवेवर आग्रा ते नोएडा मार्गावर १२७ व्या माइलस्टोनजवळ धुक्यामुळे एक मीटरही पाहणे शक्य नव्हते. या अपघातात ८ बस आणि तीन लहान गाड्या एकमेकांवर आदळल्या होत्या.

Loading content, please wait...
accident
death
phone
Express Way
bus accident
father and daughter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com