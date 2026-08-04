"माझे केस ऑफिसचे काम करत नाहीत"; टक्कल केल्यानंतरच्या प्रश्नाला महिला अधिकाऱ्यांचे सडेतोड उत्तर

मध्य प्रदेशातील सिंगरौली महापालिकेच्या आयुक्त आणि एमपीपीसीएस अधिकारी सविता प्रधान यांनी संवेदनशीलतेचे वेगळे उदाहरण घालून दिले आहे. कर्करोगावरील उपचारांमुळे केस गमावलेल्या एका चिमुकलीला आपण एकटी नाही, ही भावना देण्यासाठी त्यांनी स्वतःचे डोके मुंडवले. त्यांच्या या कृतीचे देशभरातून कौतुक होत असून सोशल मीडियावरही त्याची मोठी चर्चा आहे..सौंदर्य म्हणजे आत्मविश्वाससविता प्रधान यांनी सांगितले की, सौंदर्य हे केसांमध्ये नसून आत्मविश्वासात असते. महिलांनी नेहमीच लांब केस ठेवले पाहिजेत किंवा ठरावीक पद्धतीने दिसले पाहिजे, ही समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.त्यांच्या मते, पुरुषांचे केस गळणे समाज सहज स्वीकारतो. मात्र, एखाद्या महिलेचे केस नसतील तर तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले जाते. ही विचारसरणी बदलली पाहिजे.."माझे केस ऑफिसचे काम करत नाहीत"मुंडण केल्यानंतर काहींनी त्यांना आता कामातून सुटी घेणार का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर त्यांनी हसत उत्तर दिले, "माझे केस ऑफिसचे काम करत नाहीत. त्यामुळे केस नसले म्हणून माझ्या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मी नेहमीप्रमाणे माझी जबाबदारी पार पाडत राहीन."सविता प्रधान यांनी स्वतःच्या आयुष्यातही अनेक अडचणींवर मात करत प्रशासकीय सेवेत स्थान मिळवले आहे. त्यामुळे संघर्ष करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीशी भावनिक नातं जोडण्याचा प्रयत्न त्या करतात..Dabur Products Ban : 'डाबर'च्या अनेक खाद्यपदार्थांच्या FSSAI मोठी कारवाई, थेट विक्रीवर घातली बंदीच; १०० टक्के शुद्ध दाव्यावर घेतला आक्षेप.समाजाला दिला सकारात्मक संदेशया प्रसंगानिमित्त त्यांनी लोकांना बाह्य रूपापेक्षा माणुसकी आणि आत्मविश्वासाला महत्त्व देण्याचे आवाहन केले. मुलगा असो किंवा मुलगी, केस असोत किंवा नसोत, त्यावरून कोणाचेही सौंदर्य ठरत नाही. माणूस त्याच्या स्वभावाने, आत्मविश्वासाने आणि कृतीने सुंदर ठरतो, असा संदेश त्यांनी दिला.सविता प्रधान यांच्या या कृतीमुळे केवळ त्या चिमुकलीचे मनोबल वाढले नाही, तर समाजालाही संवेदनशीलता, सहवेदना आणि सकारात्मक विचारांचा महत्त्वाचा संदेश मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.