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"माझे केस ऑफिसचे काम करत नाहीत"; टक्कल केल्यानंतरच्या प्रश्नाला महिला अधिकाऱ्यांचे सडेतोड उत्तर

MPPCS Officer Sets an Example of Compassion: "माझे केस ऑफिसचे काम करत नाहीत" या त्यांच्या उत्तराने आत्मविश्वास, संवेदनशीलता आणि सकारात्मकतेचा प्रभावी संदेश दिला.
MPPCS Officer

MPPCS Officer

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशातील सिंगरौली महापालिकेच्या आयुक्त आणि एमपीपीसीएस अधिकारी सविता प्रधान यांनी संवेदनशीलतेचे वेगळे उदाहरण घालून दिले आहे. कर्करोगावरील उपचारांमुळे केस गमावलेल्या एका चिमुकलीला आपण एकटी नाही, ही भावना देण्यासाठी त्यांनी स्वतःचे डोके मुंडवले. त्यांच्या या कृतीचे देशभरातून कौतुक होत असून सोशल मीडियावरही त्याची मोठी चर्चा आहे.

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