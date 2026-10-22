SBI Data Leak: आॅनलाइन सुरक्षा धोक्यात! ‘एसबीआय’चा डेटा लीक झाल्याचा संशय; डार्क वेबवरील ग्राहकांच्या माहितीने खळबळ

नवी दिल्ली : इंटरनेटवरील खासगी माहितीच्या सुरक्षेबाबत वारंवार चिंता व्यक्त होत असतानाच स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ३,८९७ ग्राहकांची वैयक्तिक व संवेदनशील माहिती ‘डार्क वेब’वर उघड झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बँकेने या प्रकरणाच्या चौकशीला सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे, डिजिटल प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या ई-मुद्रा कंपनीच्या ‘क्रिप्टोग्राफिक की’मध्ये त्रुटी आढळून आली आहे. यामुळे इंटरनेटवरील सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.सायबर धोक्यांची माहिती देणारी सेवा पुरविणारी संस्था, सायबर संरक्षण एजन्सी आणि भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाकडून (सीईआरटी-इन) १६ ऑक्टोबरला याबाबत दक्षतेचा इशारा मिळाल्यानंतर ही कार्यवाही करण्यात आली.‘डार्क वेब’वर उपलब्ध असलेल्या सुमारे ३.७५ लाख नोंदींच्या प्राथमिक विश्लेषणात ३,८९७ ग्राहकांच्या नोंदींमध्ये संवेदनशील माहिती आढळली. यात नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक, जन्मतारीख, नावे, लिंग, ई-मेल ॲड्रेस आणि निवासी पत्त्यांचा समावेश आहे, असे ‘एसबीआय’ने बुधवारी नियामक संस्थेकडे दाखल केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे..उघड झालेल्या माहितीमध्ये बँकेच्या शाखांचे तपशील, ग्राहक माहिती संचाचे (सीआयएफ) ओळख क्रमांक, लीड आयडी; तसेच कर्ज आणि ग्राहकांशी संबंधित नोंदी व इतर माहितीचा तपशीलही असल्याचे समोर आले आहे.उघड झालेल्या माहितीची सत्यता आणि पूर्णता पडताळणे, माहिती बाहेर पडण्याचा संभाव्य स्रोत व व्याप्ती निश्चित करणे आणि त्यातून ग्राहकांना; तसेच बँकेला उद्भवणाऱ्या धोक्यांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले..संबंधित घटनेनंतर बँकेने सायबर सुरक्षा प्रतिसाद आणि संभाव्य धोका रोखण्यासाठीची कार्यपद्धती तातडीने सक्रिय केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी आणि सर्वंकष सुरक्षा परीक्षण करण्यासाठी ‘सीईआरटी-इन’च्या मान्यताप्राप्त स्वतंत्र सायबर सुरक्षा संस्थेची नियुक्ती केली आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...‘कामकाजावर परिणाम नाही’घटनेचा बँकेच्या मुख्य व्यावसायिक कामकाजावर, आर्थिक कामगिरीवर किंवा कामकाजाच्या सातत्यावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. बँकेचे सर्व प्रमुख व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचे सविस्तर मूल्यमापन सुरू असून, आवश्यक सुधारणा आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. संबंधित नियामक नियमांनुसार योग्य ती पावले उचलली जात असून, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचे ‘एसबीआय’ने स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.