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SBI Data Leak: आॅनलाइन सुरक्षा धोक्यात! ‘एसबीआय’चा डेटा लीक झाल्याचा संशय; डार्क वेबवरील ग्राहकांच्या माहितीने खळबळ

SBI Investigates Possible Exposure of 3897 Customer Records: एसबीआय ग्राहकांनो सावधान! मोबाईल नंबर आणि पत्त्यांसह वैयक्तिक माहिती उघड झाल्याचा संशय
State Bank of India Investigates Suspected Data Leak After Sensitive Personal Details of 3897 Customers Surface on Dark Web

State Bank of India Investigates Suspected Data Leak After Sensitive Personal Details of 3897 Customers Surface on Dark Web

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सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : इंटरनेटवरील खासगी माहितीच्या सुरक्षेबाबत वारंवार चिंता व्यक्त होत असतानाच स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ३,८९७ ग्राहकांची वैयक्तिक व संवेदनशील माहिती ‘डार्क वेब’वर उघड झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बँकेने या प्रकरणाच्या चौकशीला सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे, डिजिटल प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या ई-मुद्रा कंपनीच्या ‘क्रिप्टोग्राफिक की’मध्ये त्रुटी आढळून आली आहे. यामुळे इंटरनेटवरील सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

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